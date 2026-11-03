Automóviles se abaratan y pegan a la industria

Al monitorear agencias en 55 ciudades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que los autos se abarataron 0.9% durante la primera mitad de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La industria automotriz atraviesa momentos de estrés debido a los menores precios de los vehículos, de acuerdo con empresarios.

Es la quinta quincena consecutiva a la baja y la disminución más significativa de los últimos 23 años, concretamente desde la primera mitad de agosto de 2003.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, explicó que la competencia entre marcas, las condiciones favorables en los créditos, tanto en tasas de interés como en plazos, y la baja inflación en el precio de los vehículos, afecta la rentabilidad de toda la cadena automotriz, pero sobre todo de los distribuidores.

”Si bien es una noticia favorable para los consumidores mexicanos la concreción de una oportunidad de compra en condiciones favorables en financiamiento como en el precio de adquisición de los vehículos, la industria vive momentos de estrés en cuanto a la rentabilidad por esta prolongada permanencia de descuentismo y facilitaciones, incluso por debajo del margen de rentabilidad, que coloca a toda la cadena: fabricantes de autopartes, de vehículos, y especialmente distribuidores, en un reto significativo para poder mantener el ritmo de competencia”, comentó el líder empresarial.

”La utilidad antes de impuestos de la red de distribuidores se ubica entre 1% y 3%, es una condición de bajos márgenes y los retos son significativos en términos de ser más eficientes al ampliar la colocación de productos marginales como el caso de vehículos seminuevos y aprovechar un marco de crecimiento en la colocación de créditos y seguros, para atenuar el impacto de precios y márgenes en la venta de autos nuevos”, detalló.

Los registros del Inegi muestran que las agencias vendieron 129 mil vehículos ligeros nuevos en septiembre, 7.9% más que en el mismo mes del año pasado.Rosales comentó que la industria trata de impulsar la venta de coches en México para compensar la caída en exportaciones hacia Estados Unidos por los aranceles.

”Una parte de los autos que están limitando su colocación en el principal mercado, Estados Unidos, están empujándose para que tengan mayor absorción en el mercado local”, explicó.

”Por otro lado, iniciativas importantes como la que anunció General Motors de tener fabricación en México en Ramos Arizpe de modelos de alto volumen como Aveo y Groove, que hoy se importan de China, es una estrategia favorable para atenuar las modificaciones en lo que toca a la producción en plantas en México”, dijo.

CRÉDITO EN AUGE

Mientras que el financiamiento total otorgado por la banca comercial aumentó 5.6% durante septiembre, el crédito para adquirir un automóvil se incrementó 9.7%, según la información disponible en el Banco de México (Banxico).

La competencia por colocar créditos para vender más autos trae consigo el problema de la cobranza ya que, en algunos casos, la financiera se topa con que los clientes no cuentan con fondos en su cuenta bancaria o está vencida su tarjeta de débito y no se puede llevar a cabo el cobro domiciliado.

Así lo explica Toku, plataforma tecnológica que ayuda a las financieras a contactar al cliente para realizar el pago al mes del coche.

El consultor estratégico de Toku, Franco Lihuel, comentó que, en junio, coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol, notaron un incremento en la falta de pago de las mensualidades del coche, quizá por olvido o porque hubo gente que se fue de viaje.

Lihuel comentó que actualmente el problema no es colocar el préstamo, sino asegurar el pago a tiempo, aunque los financiamientos automotrices reportan la cartera vencida más baja en comparación con tarjetas de crédito al consumo o departamentales.

Datos de Banxico indican que el índice de morosidad en los créditos automotrices fue de 1.5% de la cartera durante septiembre y fue el mismo que agosto, mientras que el financiamiento total asignado por la banca comercial registró 2.5%.

”Mucha gente paga, pero tarde, tres o 10 días después y para la rentabilidad de la empresa es mucha plata, sobre todo para financieras automotrices. El principal pago es vía domiciliación a una cuenta bancaria con tu cuenta CLABE o tarjeta de crédito”, indicó Lihuel.

Cuando falla el pago domiciliado, Toku contacta al cliente para que cubra una parte de la deuda y el resto otro día para darle liquidez a la financiera, cuyos servicios han crecido 80% en el último año.