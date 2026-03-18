Avala SCJN extinción de 109 fideicomisos decretados en 2020

La Suprema Corte de Justicia avaló ayer la extinción de 109 fideicomisos del Gobierno federal, decretada por el Congreso en noviembre de 2020, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó los instrumentos no previstos en ley en abril del mismo año, cuando iniciaba la pandemia por Covid-19.

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Por unanimidad, salvo en un par de temas, la Corte rechazó los argumentos de la oposición por violaciones a derechos humanos, al haberse eliminado la garantía de recursos para ciertos temas que implicaban los fideicomisos, misma que fue reemplazada por asignaciones presupuestales anuales.

Los ministros y ministras consideraron justificada la extinción, pues permitió conseguir recursos para enfrentar la pandemia, amén de que no existe obligación constitucional de atender los temas mediante un instrumento financiero como el fideicomiso.

El único voto parcialmente en contra fue del ministro Giovanni Figueroa, quien rechazó la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la reducción del presupuesto fijo para el Fondo de Atención a Víctimas y un artículo transitorio del decreto respectivo, que permitió al Gobierno destinar el dinero a fines no autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Yasmín Esquivel y María Estela Ríos incluso votaron por desechar la acción sin mayor pronunciamiento, pues los fideicomisos ya no existen.

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“El decreto impugnado es un instrumento de política pública en materia de gasto que cambia un esquema de distribución de gasto público y resuelve qué ocurrirá con los recursos actualmente vinculados al sistema que se reemplaza”, dice la sentencia.

Como acostumbra, el ministro Arístides Guerrero, autor del proyecto, criticó a la anterior Corte por no haber resuelto el caso, pese a que lo tuvo durante más de cuatro años.