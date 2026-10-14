Avanza negociación de Caro Quintero con E.U: Juicio iniciará en 2027

El juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará formalmente el 8 de marzo de 2027 en Estados Unidos. La decisión se confirmó tras una audiencia clave celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

La Fiscalía de Estados Unidos modificará la acusación para ampliar el periodo de tiempo por el cual se le acusa de conspiración. Elizabeth Macedonio, abogada defensora del capo mexicano, confirmó que existen conversaciones activas con las autoridades norteamericanas para ajustar estos detalles legales.

ESTATUS DE NEGOCIACIONES Y PRÓXIMAS FECHAS

Actualmente no existe una oferta formal de acuerdo de culpabilidad sobre la mesa. El fiscal del caso, Francisco Navarro, aclaró que las pláticas sirven únicamente para explorar vías legales, pero la postura oficial se mantendrá en revisión hasta la próxima cita en los tribunales.

La siguiente audiencia de seguimiento quedó programada para el 20 de noviembre de 2026. En esta sesión se revisará el avance en la entrega de pruebas y el estado de las pláticas entre la defensa y los fiscales.

SOLICITUDES DEL JURADO Y CONDICIONES DE DETENCIÓN

La Fiscalía solicitó un jurado anónimo y protegido para garantizar la seguridad de los integrantes del tribunal durante el proceso legal. Las autoridades buscan evitar cualquier tipo de intimidación hacia los ciudadanos que juzgarán el caso.

La defensa pidió mejorar las condiciones de encarcelamiento de Caro Quintero dentro del Centro Detencional Metropolitano de Brooklyn. Su abogada señaló que las restricciones actuales dificultan la comunicación constante para preparar una estrategia legal adecuada.