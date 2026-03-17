Sheinbaum presiona para que el Tren Lechería-AIFA opere el 29 de marzo, pese a retraso

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/ 17 marzo 2026
    Sheinbaum presiona para que el Tren Lechería-AIFA opere el 29 de marzo, pese a retraso
    La Presidenta justificó que el ajuste obedece a revisiones de seguridad y a la conclusión de las pruebas operativas. ESPECIAL
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La Presidenta sostuvo que el servicio operará antes del Mundial 2026 y anunció obras de entorno en la zona del tren

CDMX.- A menos de 100 días para la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió un retraso en el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el tramo Lechería-AIFA.

Durante su conferencia mañanera de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que existe una diferencia de una semana respecto a la fecha prevista y señaló que está insistiendo para que se cumpla el calendario que había planteado.

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“Traemos ahí una diferencia de una semana. Yo les pedí que estuviera el 29 de marzo y me dicen que a lo mejor es el 6 de abril, pero yo les insisto en que el 29 de marzo porque es antes de Semana Santa”, expuso Sheinbaum Pardo.

La Presidenta justificó que el ajuste obedece a revisiones de seguridad y a la conclusión de las pruebas operativas. “Están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría”, dijo.

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Sheinbaum sostuvo que el tren Lechería-AIFA estará en funcionamiento antes del Mundial de 2026 y acotó que el retraso reportado es de “unos cuantos días”, de acuerdo con lo informado por los responsables del proyecto.

Agregó que, en paralelo, se realiza un embellecimiento en la zona aledaña a la infraestructura del tren, con trabajos como repavimentación y la habilitación de senderos seguros.

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En cuanto a los planes de ampliación del sistema, recordó que el Tren AIFA-Pachuca estaría listo para 2027, como parte de la programación anunciada para nuevas rutas.

La Presidenta también refirió que en febrero pasado había señalado que antes de Semana Santa estaría listo el tren de pasajeros Ciudad de México-AIFA, mientras que para el próximo año se prevé la entrada en operación de las rutas Ciudad de México-Querétaro y AIFA-Pachuca.

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