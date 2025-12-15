Avioneta se desploma en Toluca; provoca columna de humo negro

México
/ 15 diciembre 2025
    Avioneta se desploma en Toluca; provoca columna de humo negro
    Una avioneta que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional de Toluca se desplomó en la zona Industria Automotriz. CAPTURA DE PANTALLA

Protección Civil y Bomberos realizan labores para sofocar el incendio provocado por la caída de la aeronave

Una avioneta que sobrevolaba el Aeropuerto Internacional de Toluca se desplomó en la zona Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, en el municipio de Toluca, del Estado de México.

Al sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, así como personal de Protección Civil y Bomberos, quienes realizan labores para sofocar el incendio provocado por la caída de la aeronave en una zona de bodegas.

Pidieron a la población no acercarse al área y “permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales”, en sus redes sociales.

Las labores de emergencia continúan en el lugar, según el ayuntamiento de Toluca; por lo que se espera que, una vez controladas las llamas, las autoridades informen si hubo pérdidas humanas o personas lesionadas.

SE CREA COLUMNA DE HUMO NEGRO TRAS DESPLOME

Los hechos fueron registrados por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5). El cual difundió las imágenes después del desplome, donde se puede observar una columan de humo negro de gran tamaño.

Medios locales señalan que derivado de la caída de la aeronave, se había reportado una persona lesionada. De acuerdo con reportes extraoficiales, se trata de la aeronave Cessna con matrícula XA-PRO, que viajaba desde Acapulco.

Usuarios en redes sociales señalaron que escucharon un estruendo antes de que se comenzara a ver la nube de humo en el cielo.

(Con información de El Universal)

