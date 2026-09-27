Baja California Sur suspende clases por el paso del Huracán Polo

Baja California Sur suspenderá clases y labores gubernamentales el lunes 28 y martes 29 de septiembre por la llegada del huracán Polo. El Consejo Estatal de Protección Civil determinó la medida para proteger a la población en los cinco municipios: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, así como para el personal administrativo. Únicamente se mantendrán guardias operativas en las áreas de salud y seguridad pública.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) urgió a la población del estado a apresurar la finalización de los preparativos para protegerse ante el avance del huracán Polo.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN POLO Y ZONAS AFECTADAS

El huracán Polo impactará las costas del estado entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre con lluvias muy intensas y fuertes vientos. Los primeros efectos del fenómeno meteorológico se sentirán en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé. La navegación y las actividades marítimas se suspendieron desde el sábado para evitar accidentes en el mar. Los aeropuertos de la región continúan operando con normalidad hasta nuevo aviso.