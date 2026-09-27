Baja California Sur suspende clases por el paso del Huracán Polo
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Ante la llegada del huracán Polo, el Gobierno de BCS implementó la medida preventiva para proteger a la población en todos los niveles.
Baja California Sur suspenderá clases y labores gubernamentales el lunes 28 y martes 29 de septiembre por la llegada del huracán Polo. El Consejo Estatal de Protección Civil determinó la medida para proteger a la población en los cinco municipios: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, así como para el personal administrativo. Únicamente se mantendrán guardias operativas en las áreas de salud y seguridad pública.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) urgió a la población del estado a apresurar la finalización de los preparativos para protegerse ante el avance del huracán Polo.
TRAYECTORIA DEL HURACÁN POLO Y ZONAS AFECTADAS
El huracán Polo impactará las costas del estado entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre con lluvias muy intensas y fuertes vientos. Los primeros efectos del fenómeno meteorológico se sentirán en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé. La navegación y las actividades marítimas se suspendieron desde el sábado para evitar accidentes en el mar. Los aeropuertos de la región continúan operando con normalidad hasta nuevo aviso.
ALBERGUES DISPONIBLES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El estado habilitó 169 albergues temporales con capacidad para recibir a más de 33 mil personas en caso de evacuación. Las autoridades instalarán un centro de mando en Comondú para coordinar la atención de emergencias. El gobierno estatal confirmó que existe abasto suficiente de alimentos y combustibles, por lo que pidió a la ciudadanía evitar las compras de pánico. La Guardia Nacional y el Ejército activaron planes de auxilio para apoyar en las zonas de mayor riesgo.