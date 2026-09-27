Baja California Sur suspende clases por el paso del Huracán Polo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Baja California Sur suspende clases por el paso del Huracán Polo
    Huracán Polo en su trayectoria a Baja California Sur. X

Ante la llegada del huracán Polo, el Gobierno de BCS implementó la medida preventiva para proteger a la población en todos los niveles.

Baja California Sur suspenderá clases y labores gubernamentales el lunes 28 y martes 29 de septiembre por la llegada del huracán Polo. El Consejo Estatal de Protección Civil determinó la medida para proteger a la población en los cinco municipios: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. La medida aplica para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, así como para el personal administrativo. Únicamente se mantendrán guardias operativas en las áreas de salud y seguridad pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-propone-cientifico-predecir-mejor-el-clima-y-mejorar-la-calidad-del-aire-NC23748423

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) urgió a la población del estado a apresurar la finalización de los preparativos para protegerse ante el avance del huracán Polo.

TRAYECTORIA DEL HURACÁN POLO Y ZONAS AFECTADAS

El huracán Polo impactará las costas del estado entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre con lluvias muy intensas y fuertes vientos. Los primeros efectos del fenómeno meteorológico se sentirán en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé. La navegación y las actividades marítimas se suspendieron desde el sábado para evitar accidentes en el mar. Los aeropuertos de la región continúan operando con normalidad hasta nuevo aviso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asf-le-detecto-boquete-de-100-mdp-en-fondos-federales-a-edil-de-juchitan-FD23752575

ALBERGUES DISPONIBLES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El estado habilitó 169 albergues temporales con capacidad para recibir a más de 33 mil personas en caso de evacuación. Las autoridades instalarán un centro de mando en Comondú para coordinar la atención de emergencias. El gobierno estatal confirmó que existe abasto suficiente de alimentos y combustibles, por lo que pidió a la ciudadanía evitar las compras de pánico. La Guardia Nacional y el Ejército activaron planes de auxilio para apoyar en las zonas de mayor riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
huracanes
Informes

Localizaciones


Baja California Sur

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Mexicanos de puente
Un vendedor revisa ropa en el mercado central, dañada por un ataque ruso contra Zaporiyia, Ucrania, el sábado 26 de septiembre de 2026.

Por qué la India quiere la paz en Ucrania... y China
El huracán Polo influirá en las condiciones meteorológicas de varias regiones de México durante este sábado.

Huracán Polo y lluvias intensas azotan a México; habrá calor de 40 grados y vientos fuertes en el norte
La Luna llena de Cosecha iluminará el cielo de México durante la noche de este sábado 26 de septiembre.

Luna de Cosecha 2026: ¿a qué hora ver la Luna llena HOY 26 de septiembre en México?
Aventura. ‘Avengers: Endgame’ regresó a las salas con material adicional que amplía su conexión con ‘Doomsday’.

¡Regresan los Vengadores! ‘Avengers: Endgame’ vuelve al cine con pistas sobre ‘Doomsday’
Hechos. Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales y sus canciones registraron un repunte en reproducciones.

¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales
George Russell resistió el ataque final de Max Verstappen y conquistó el GP de Azerbaiyán por apenas 0.196 segundos; Checo Pérez finalizó en la posición 15.

George Russell vence a Verstappen en un GP de Azerbaiyán de infarto; ¿cómo quedó Checo Pérez?
Isaac del Toro afrontará este domingo la prueba de ruta élite del Mundial 2026 después de conquistar el Grand Prix de Montréal en el mismo escenario.

Isaac del Toro va por el arcoíris: hora y claves de su ataque al Mundial de Ciclismo 2026