ASF le detectó boquete de 100 mdp en fondos federales a edil de Juchitán

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un faltante en la comprobación de obras y contratos irregulares por más de 100 millones de pesos de fondos federales que recibió el gobierno del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, detenido hace unos días por extorsión y delitos contra la seguridad. En una revisión a las cuentas de 2022 a 2024, primer periodo de Sánchez Altamirano al frente del gobierno de Juchitán, la ASF halló que no se presentó ninguna evidencia documental que acreditara bienes y servicios conforme a contratos de adquisiciones, además de que no se proporcionaron los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de expedientes de obra pública.

En la Cuenta Pública de 2022, la ASF encontró 48.9 millones por aclarar; en 2023, los auditores hallaron irregularidades por 14 millones de pesos, en tanto que en 2024 el monto por aclarar fue de 41 millones de pesos. Además, se encontró que en los procesos de adjudicación había empresas que estaban vinculadas entre sí. En las auditorías hechas, la Auditoría Superior encontró que la administración municipal de Miguel Sánchez Altamirano no realizó una gestión eficiente de los recursos federales entregados. ”GESTIÓN DEFICIENTES Y NO TRANSPARENTE” En la Cuenta Pública 2022, la ASF señaló que, al hacer una evaluación de la gestión financiera de los recursos transferidos al municipio de Juchitán mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por 85 millones de pesos, se encontró que en más de la mitad de ese presupuesto, 48.9 millones de pesos, el gobierno de Sánchez Altamirano no presentó las bases de nómina, las plantillas de personal autorizadas ni los comprobantes fiscales digitales del personal pagado con recursos de ese fondo federal. La auditoría halló que el gobierno de Juchitán no reportó trimestralmente los avances del ejercicio de los recursos y los resultados alcanzados, ni informó a sus habitantes de las obras y acciones a realizar con recursos del fondo, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; tampoco reportó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni los publicó en su página oficial de internet.

“Respecto al destino de los recursos del fondo conforme a los rubros de gasto, se determinó que no se dio cumplimiento a la normativa, ya que de 57.2% de los recursos disponibles del fondo no fue presentada la documentación justificativa y comprobatoria del gasto”. En conclusión, señala la ASF, el municipio de Juchitán, Oaxaca, “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal, ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”. EMPRESAS ADJUDICADAS TENÍA EL MISMO DUEÑO Al año siguiente, en 2023, al analizar los 16.1 millones de pesos de fondos federales, la ASF encontró que en 90% de ese monto se presentaron diversas irregularidades. Entre éstas, los auditores encontraron falta de presentación de la propuesta económica del proveedor ganador, la constancia de inscripción al padrón de proveedores y la opinión de cumplimiento positiva.

“También se detectó la vinculación de empresas participantes entre sí por un socio en común en los procesos de adjudicación y por no presentar evidencia documental de las actividades realizadas con la maquinaria arrendada, ni las ubicaciones donde fue utilizada, las actas de entrega-recepción (...) de bienes y servicios. “En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública por un importe de 14 millones 724.7 mil pesos, que representó 90.9% de la muestra auditada”. SIN COMPROBAR, 100% DEL PRESUPUESTO FEDERAL En 2024, cuando Juchitán recibió 41.5 millones de pesos de la Federación, el gobierno municipal no presentó evidencia de que se hayan destinado en obras y servicios, ni tampoco se presentaron comprobantes de su destino. Por esto, la ASF determinó que el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, por no presentar la evidencia documental que acredite que se recibieron los bienes y servicios conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactados en ocho contratos de adquisiciones.

Además, no se brindaron los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria de siete expedientes de obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda pública federal por 20 mil 776.7 pesos y un importe por aclarar de 20 mil 783 pesos, para un monto total de 41 mil 559.7 pesos, que representó 100% de la muestra auditada. “En conclusión, el municipio de (...) Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, no realizó una gestión eficiente de los recursos fiscalizados de la Cuenta Pública 2024”. EL DATO En 2024, Juchitán recibió 41.5 millones de pesos de la Federación, pero el gobierno municipal no presentó evidencias de su gasto.