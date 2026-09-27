Saltillo: Propone científico predecir mejor el clima y mejorar la calidad del aire

Para hacer frente a los eventos climáticos extremos y la contaminación atmosférica, el científico de la UNAM Genaro Gutiérrez García propuso implementar un sistema de alertamiento para la zona metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. El proyecto, denominado Sistema de Alertamiento Temprano de Eventos Climáticos y Calidad del Aire (SATEC), contempla una arquitectura de 120 sensores para pronosticar la dinámica atmosférica local.

“Sería un sistema que permitiría hacer un pronóstico de alta resolución, sería pionero en Latinoamérica y podría tomarse como referencia para otras ciudades”, comentó. Detalló que el sistema integraría inteligencia artificial y una aplicación móvil para que los ciudadanos reciban notificaciones personalizadas sobre riesgos climáticos y niveles de contaminación de acuerdo con su ubicación. El biólogo agregó que el clima y la meteorología están directamente relacionados con la dispersión o acumulación de contaminantes en el valle de Saltillo, debido a su orografía y a las condiciones atmosféricas de cada día.

“Por eso es tan importante los sensores de clima alrededor del área metropolitana para ver cómo se están dando esos cambios, ver movimientos del aire y la capacidad de dispersión y tener una capacidad de pronóstico de calidad del aire”, explicó. Asimismo, señaló que un evento climático extremo, como apagones o inundaciones, tiene un impacto económico diario de entre 450 y 550 millones de pesos en Saltillo.

Gutiérrez García explicó que la región cuenta con una disponibilidad pluvial limitada, de entre 200 y 400 milímetros al año, además de sequías recurrentes y un aumento en las temperaturas nocturnas. “El incremento de la temperatura hace que los fenómenos se intensifiquen, que las lluvias, cuando llueve, sean más extensas, más intensas y que las sequías también ocurran”, explicó.

METALES PESADOS EN EL AIRE El investigador advirtió que la problemática de la calidad del aire va más allá de la medición de partículas PM2.5, ya que estas pueden transportar metales pesados hacia los pulmones y las vías respiratorias. De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por los investigadores Salderriaga y Noreña, de la Facultad de Ciencias Químicas, se detectaron metales como cadmio, níquel, hierro y plomo en un muestreo realizado sobre el bulevar V. Carranza. “La cantidad de níquel detectado sobrepasa casi cinco veces lo que establece la Unión Europea con respecto a una meta de 20 nanogramos por metro cúbico; ellos encontraron 108”, expuso.

Aunque precisó que el estudio tomó muestras puntuales entre 2012 y 2013, Gutiérrez García recalcó que está documentada la presencia de metales pesados en las partículas y que se requiere una cuantificación constante. Además, con base en los registros de la estación de Finanzas, indicó que en el 75 por ciento de los días desde 2016 se registra una calidad del aire mala o muy mala en la ciudad.

ALTA RESOLUCIÓN Y POSIBLE FINANCIAMIENTO El sistema SATEC propuesto utilizaría el algoritmo WRF a una resolución de 500 metros, lo que permitiría generar pronósticos focalizados para un horizonte de 72 horas. “Nos permitiría poder hacer pronósticos de lluvias intensas, olas de calor focalizadas o ver en qué lugares disminuye la cantidad de aire que existe y la acumulación de contaminantes”, afirmó.

Para lograr un monitoreo continuo y una caracterización química periódica, el científico sugirió una colaboración entre el Gobierno y centros de investigación locales, como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). La implementación del sistema requeriría una inversión aproximada de 300 millones de pesos, lo que representa el 0.05 por ciento del producto regional bruto de la zona metropolitana. Gutiérrez García indicó que existen posibilidades de obtener financiamiento internacional a través del Banco Mundial, el Fondo Interamericano de Desarrollo o Nafin.