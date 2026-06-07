Balean a aspirante a presidencia de Comisariado Ejidal en Edomex

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    Balean a aspirante a presidencia de Comisariado Ejidal en Edomex
    Higinio Gutiérrez Luna, de 63 años de edad, resultó lesionado por al menos un impacto de arma de fuego en el abdomen. Cuartoscuro

El atentado ocurrió un día antes de la asamblea ejidal programada para este domingo, en medio de un conflicto entre ejidatarios

CHIMALHUACÁN, EDOMEX.- Higinio Gutiérrez Luna, aspirante de la planilla azul a la presidencia del Comisariado Ejidal de Santa María Chimalhuacán, fue baleado ayer en el centro del municipio, en vísperas de una asamblea ejidal marcada por la controversia sobre la presunta donación irregular de un predio al gobierno municipal.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron sobre la calle Aldama, esquina con Ignacio Zaragoza, cuando la víctima salía de un domicilio de otro ejidatario.

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En ese momento, dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Higinio Gutiérrez Luna, de 63 años de edad, resultó lesionado por al menos un impacto de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue auxiliado por servicios de emergencia y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

CONFLICTO ENTRE EJIDATARIOS

El atentado ocurrió un día antes de la asamblea ejidal programada para este domingo, en medio de un conflicto entre ejidatarios y el actual comisariado por la presunta entrega de un predio de más de 7 mil metros cuadrados al gobierno municipal de Chimalhuacán.

Integrantes del ejido han denunciado que la donación del terreno, ubicado en la zona conocida como Barranca del Muerto, en Corte Loma de San Pablo, se realizó presuntamente sin la autorización de la Asamblea General de Ejidatarios, órgano que, de acuerdo con la Ley Agraria, constituye la máxima autoridad dentro del núcleo ejidal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sale-4t-ganona-con-sus-jueces-NA21213295

Los ejidatarios también denunciaron ante la Procuraduría Agraria presuntas irregularidades durante la asamblea celebrada el pasado 17 de mayo, donde aseguran que existieron anomalías en la convocatoria y en el desarrollo de la reunión, además de la presencia de personas que presuntamente intimidaron a los asistentes.

Tras el ataque armado, integrantes del ejido exigieron a las autoridades federales y agrarias reforzar la seguridad durante la próxima asamblea, así como garantizar la presencia de la Guardia Nacional para evitar actos de violencia o la intervención de terceros.

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