Asesinan en Guerrero a activista e investigador de SCJN

CDMX.- Sael Silva Cisneros, activista e investigador de la Suprema Corte de Justicia, fue asesinado en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero. En un comunicado, la SCJN lamentó el fallecimiento de Silva Cisneros, a quien identificó como investigador afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) de su Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ).

“Sael Silva Cisneros fue un destacado promotor de los derechos humanos, comprometido con la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente. A través de su trabajo impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de las personas de la comunidad LGBTIQ+, así como de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas”, precisó la Corte. “Este Alto Tribunal expresa sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a sus familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante esta irreparable pérdida. Al tiempo que rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de las personas”.

LIDERAZGO COMUNITARIO De acuerdo con medios locales, Silva Cisneros fue asesinado a balazos la noche del viernes pasado en Cuajinicuilapa, por un grupo armado que irrumpió en un establecimiento de venta de cerveza en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y disparó contra los presentes en el lugar.

“Con profunda tristeza lamentamos el asesinato de Sael Silva Cisneros, joven activista afromexicano y defensor de los derechos de su comunidad, originario del municipio de San Nicolás, en la Costa Chica de Guerrero”, reportó en redes sociales el Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero. “Sael destacó por su liderazgo comunitario, su compromiso con las causas sociales y el profundo orgullo que sentía por sus raíces afromexicanas. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona íntegra, brillante, solidaria y cercana, convencida de que las comunidades y pueblos afromexicanos merecen mejores condiciones de vida, reconocimiento y justicia”. El Centro demandó una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, para que el crimen no quede impune.

Silva Cisneros fue licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y desde el 1 de enero pasado laboraba como investigador comunitario del CECSJ.

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