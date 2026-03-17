Benjamín Robles del PT cuestiona Plan B de la presidenta Sheinbaum

El 17 de marzo se reportó que Benjamín Robles, dirigente nacional del Partido de Trabajo (PT), declaró estar en contra del ‘Plan B’, propuesta alterna de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

Aseguró que se opone a la presunta inclusión de la presidenta Sheinbaum en las boletas para las elecciones federales que vendrán a futuro.

‘A nosotros eso nos parece inequitativo, para todos los partidos políticos incluidos los que formamos parte de la 4T. Entonces en eso no vamos a transitar. El PT no puede caminar en esa propuesta de la iniciativa de reforma electoral’ aseguró el dirigente del PT.

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En una entrevista para medios de información, destacó que ‘se discutió mucho en las reuniones, planteamos un transitorio, pero ni eso porque volveríamos a lo mismo, cómo el día de la elección pretende haber un ejercicio de revocación de mandato’.

A lo cual agregó que ‘Yo padecí en Oaxaca a este narcogobernador, Salomón Jara que hizo todo lo inimaginable e ilegal para aferrarse a pesar de que quedó demostrado, la gente lo rechaza por muchas cosas, por su colusión con el crimen organizado, por haber hecho del nepotismo la principal política pública, por la corrupción galopante’.

Dentro de su informe, Benjamín Robles destacó que el partido está agradecido con la eliminación del tema de consulta popular y que la iniciativa no fue agregada al Senado.

Bajo su alianza previa, para detener la reforma electoral de Sheinbaum, con el Partido Verde, comentó que ‘en las mesas en las que estuve participando y reiteré que no era correcta esa posición, no es asunto democrático y aunque me dijeron que se había encorchetado, hoy lo veo en la iniciativa, entonces, con el PT y creo que con el PVEM que se manifestó igual, pero yo no puedo hablar por ellos’.

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No obstante, para una entrevista de Azucena Uresti, Robles reiteró que el PT respalda a la presidenta Sheinbaum y reitera el compromiso del partido con la 4T de Morena.