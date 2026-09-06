Birmex opera con red obsoleta y desmantelada

Birmex, el organismo que opera la Megafarmacia y la distribución de medicinas, admitió que opera con una red de conectividad “desmantelada y obsoleta” en donde utiliza módems caseros, los cuales, reconoció, son inseguros, inestables y pueden generar desabasto de medicinas y afectar tratamientos médicos. Ante esto, Birmex acaba de lanzar la licitación LA-12-NEF-012NEF001-N-284-2026 para la contratación de un servicio para la operación de las comunicaciones y conectividad institucional, pues reconoce que lleva ocho años sin la contratación de este servicio, lo cual puede llevar a una afectación en la distribución de medicinas y, con esto, generar un impacto social, político y reputacional para el Estado mexicano.

En las bases de la licitación, Birmex señala que se requiere instalación de cámaras de videovigilancia en sus instalaciones. “En la actualidad Birmex no cuenta con la infraestructura óptima para brindar los servicios de voz, datos, video y seguridad con la velocidad, protección, confiabilidad y escalabilidad requeridas debido a no se cuenta con la infraestructura necesaria o ésta se encuentra en obsolescencia tecnológica, haciendo que no sean compatibles con las tecnologías y protocolos actuales. “Fallas operativas en Birmex pueden convertirse rápidamente en problemas de desabasto y afectación directa a tratamientos médicos, con impacto social, político y reputacional para el Estado, resaltando que Birmex lleva más de ocho años sin servicio administrado para la operación de las comunicaciones y conectividad institucional, y opera con una red que fue desmantelada y utiliza módems caseros, routers marca Steren, hubs de cinco y ocho puertos, que ha sido la solución para expandir redes de forma rápida y barata, pero insegura, inestable y no acorde con la demanda multisede que requiere Birmex para el desarrollo de sus funciones”. Será el próximo 11 de septiembre cuando se conozca el fallo de la contratación, la cual se prevé que inicie a partir del 2 de octubre.

EQUIPO OBSOLETO En la página 18 del anexo de la licitación, Birmex señala que es de gran importancia contar con una conectividad segura, pues se busca salvaguardar principalmente la confidencialidad, disponibilidad e integridad en un entorno confiable y seguro para el manejo y transaccionalidad de la información, pues actualmente, admite, la institución “enfrenta situaciones que reducen esa confiabilidad”. Ejemplo de ello, detalla, hay enlaces de internet de banda ancha y otros tipos sin control común, equipos LAN y wifi de diversas marcas y capacidades “con elementos obsoletos”, telefonía tradicional fragmentada, sin un plan de marcación privado con sólo 38 líneas para todas las ubicaciones y falta de equipamiento para un ecosistema privado de seguridad. “Esto se traduce en una operación reactiva, costos no optimizados y alto riesgo operativo”. Birmex resalta que, con la contratación del Servicio Administrado para la Operación de las Comunicaciones y Conectividad Institucional, la institución podrá mantener a sus servidores públicos comunicados, seguros y en posibilidad de atender cualquier requerimiento que dentro de sus funciones gubernamentales tenga con clientes, proveedores, otras dependencias y ciudadanos. Asegura que con esta contratación se mejorará la seguridad en la red LAN y WLAN, además que podrá monitorear y gestionar en tiempo real simultáneamente múltiples zonas prioritarias como recepción y cuarentena, almacenamiento general, cadena de frío, productos de control especial (bajo llave), rechazados/averías y expedición.

COLOCARÁN CÁMARAS DE SEGURIDAD Además, con este servicio, afirma, aumentarán la velocidad y el desempeño del tráfico de información, mejorará el rendimiento en la red, habrá un monitoreo y gestión de los componentes LAN, WLAN, telefonía y CCTV, y la red será lo suficientemente flexible como para adaptarse a cambios en los requisitos de Birmex. En la página 70 del anexo de la licitación se indica que también se necesita la instalación, implementación y puesta en punto de cámaras de videovigilancia dentro de las instalaciones. “Para Birmex es de gran valor la información, por lo cual la integridad, seguridad y velocidad en las transacciones toman gran importancia en las políticas institucionales que buscan salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad; esto se deberá asegurar con políticas de acceso al inmueble, así como las mejores prácticas de ciberseguridad”, señala la licitación.

EL DATO Birmex opera con telefonía tradicional fragmentada, sin un plan de marcación privado con sólo 38 líneas para todas las ubicaciones y falta de equipamiento. 8 años sin servicio tiene ya la red de conectividad de Birmex, lo cual, alerta, puede afectar la distribución de medicamentos.

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