BlackRock ve oportunidad de inversión en México tras reunión con Sheinbaum

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México
/ 8 abril 2026
    BlackRock ve oportunidad de inversión en México tras reunión con Sheinbaum
    BlackRock reafirma interés en invertir en México tras reunión con Sheinbaum; destacan proyectos mixtos y oportunidades económicas. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que BlackRock mantiene su interés en invertir en México, destacando proyectos de infraestructura y el potencial del país en el escenario global

México continúa en el radar de los grandes capitales internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, mantiene su interés en participar en proyectos dentro del país.

Tras reunirse con su presidente, Larry Fink, la mandataria aclaró que no se concretaron acuerdos específicos, pero sí hubo coincidencias sobre el potencial económico nacional. “No quedamos en nada en particular, pero hay interés en seguir invirtiendo”, explicó.

El encuentro, que se extendió por más de una hora, dejó un balance positivo en términos de percepción internacional, en un momento donde la competencia por atraer inversión extranjera se intensifica.

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PROYECTOS MIXTOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Durante la conversación, se abordaron temas clave como los proyectos mixtos, la digitalización de la economía y el entorno global. De acuerdo con Sheinbaum, los inversionistas ven en México un espacio estratégico para expandir operaciones.

“Hablamos de la gran oportunidad que tiene México”, comentó la presidenta, retomando una idea que, dijo, comparte constantemente con su equipo de trabajo.

Un dato curioso es que BlackRock ya tiene una presencia consolidada en el país, participando en distintos sectores mediante financiamiento a proyectos privados y esquemas de concesión.

Entre las áreas donde ha invertido destacan:

Infraestructura energética

Proyectos de concesión

Mercados financieros

Este posicionamiento le permite al fondo evaluar nuevas oportunidades con mayor conocimiento del entorno local.

INFRAESTRUCTURA Y MARCO LEGAL COMO CLAVES

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura, consideradas esenciales para detonar el crecimiento económico.

La presidenta destacó que el Senado ya aprobó leyes relevantes para facilitar los proyectos mixtos, lo que podría traducirse en mejores condiciones para la inversión en el corto plazo.

Además, se mencionó la importancia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, un factor que sigue siendo determinante para atraer capital extranjero. “Ellos ven grandes oportunidades”, reiteró Sheinbaum.

ENERGÍA Y VISIÓN DE LARGO PLAZO

En el sector energético, la presencia de BlackRock también ha sido significativa. La mandataria mencionó que el fondo ha adquirido participación en plantas de generación eléctrica que operaban bajo esquemas de producción independiente.

Actualmente, estos activos estarían en proceso de transición hacia nuevos modelos contractuales, lo que refleja ajustes dentro del mercado energético nacional.

La reunión también contó con la participación de Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, y Sergio Méndez, director general de BlackRock México, lo que refuerza el interés institucional en el país.

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En un entorno internacional marcado por incertidumbre, México se mantiene como un punto de atracción para la inversión, impulsado por su ubicación estratégica, su red de tratados comerciales y el desarrollo de nuevos proyectos en sectores clave.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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