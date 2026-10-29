Blanca Cruz marca el rumbo del INE tras cambios internos: promete decisiones colegiadas

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral ( INE ), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo mantiene su capacidad para cumplir con sus funciones, pese a los cambios internos y las presuntas irregularidades que se encuentran bajo revisión.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que su gestión estará basada en decisiones colegiadas, transparencia y evaluación administrativa, con el objetivo de dar certeza a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

“El INE está fuerte, el INE está firme”, expresó Cruz García al referirse a la situación actual del instituto.

BLANCA CRUZ DESCARTA FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL INE

La presidenta provisional señaló que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas a la Presidencia del organismo electoral. En su lugar, explicó que los asuntos relevantes serán revisados y acordados por las consejeras y los consejeros.

La medida busca mantener una conducción institucional basada en decisiones compartidas, en lugar de concentrar las determinaciones en una sola persona.

Cruz García también indicó que se revisará la estructura administrativa del instituto como parte de las acciones para fortalecer su funcionamiento y garantizar la transparencia en los procesos internos.

INE SEPARA A TRES FUNCIONARIOS Y REVISA SU ESTRUCTURA

Entre las medidas adoptadas por el Consejo General se encuentra la separación de tres personas servidoras públicas, además de la revisión de distintas áreas administrativas y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.

Las consejerías acordaron evaluar a quienes integran la Junta General Ejecutiva y a las personas titulares de las Unidades Técnicas antes de determinar si continúan en sus cargos.