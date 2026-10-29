Blanca Cruz marca el rumbo del INE tras cambios internos: promete decisiones colegiadas
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La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral descartó ejercer facultades extraordinarias.
La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, aseguró que el organismo mantiene su capacidad para cumplir con sus funciones, pese a los cambios internos y las presuntas irregularidades que se encuentran bajo revisión.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que su gestión estará basada en decisiones colegiadas, transparencia y evaluación administrativa, con el objetivo de dar certeza a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
“El INE está fuerte, el INE está firme”, expresó Cruz García al referirse a la situación actual del instituto.
BLANCA CRUZ DESCARTA FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN EL INE
La presidenta provisional señaló que no ejercerá las facultades extraordinarias asociadas a la Presidencia del organismo electoral. En su lugar, explicó que los asuntos relevantes serán revisados y acordados por las consejeras y los consejeros.
La medida busca mantener una conducción institucional basada en decisiones compartidas, en lugar de concentrar las determinaciones en una sola persona.
Cruz García también indicó que se revisará la estructura administrativa del instituto como parte de las acciones para fortalecer su funcionamiento y garantizar la transparencia en los procesos internos.
INE SEPARA A TRES FUNCIONARIOS Y REVISA SU ESTRUCTURA
Entre las medidas adoptadas por el Consejo General se encuentra la separación de tres personas servidoras públicas, además de la revisión de distintas áreas administrativas y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras.
Las consejerías acordaron evaluar a quienes integran la Junta General Ejecutiva y a las personas titulares de las Unidades Técnicas antes de determinar si continúan en sus cargos.
La presidenta provisional precisó que las decisiones sobre la permanencia del personal se tomarán después de analizar cada caso.
Asimismo, informó que se han presentado 12 renuncias voluntarias de personal de confianza adscrito a la oficina de la Presidencia, incluida la persona titular de la Jefatura de Oficina. Estas se suman a tres renuncias anteriores, dos correspondientes a titulares de área del instituto.
Cada salida seguirá el procedimiento administrativo correspondiente y se dará vista al Órgano Interno de Control (OIC), a fin de identificar si existe algún procedimiento relacionado con presuntas irregularidades.
¿QUÉ PASARÁ CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2027?
Cruz García aseguró que los cambios administrativos y las revisiones internas no afectarán la organización de las próximas elecciones federales.
La funcionaria explicó que el INE mantendrá sus actividades y que las medidas adoptadas buscan atender los señalamientos sin comprometer las responsabilidades del organismo.
También destacó que se distinguirá entre el personal de confianza sujeto a revisión y el personal operativo con amplia trayectoria dentro de la institución.
Con estas acciones, la presidencia provisional busca mantener la continuidad de los trabajos del INE mientras avanzan las evaluaciones internas y se fortalece la rendición de cuentas rumbo al proceso electoral de 2026-2027.