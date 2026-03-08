Bloque Negro escolta a los colectivos y mujeres durante el 8M en la CDMX

México
/ 8 marzo 2026
    Bloque Negro escolta a los colectivos y mujeres durante el 8M en la CDMX
    Miembros del bloque negro asistieron a los contingentes de la marcha del 8M Cuarto oscuro | Margarito Pérez Retana

Durante la marcha, hasta llegar al Zócalo capitalino, integrantes del bloque negro realizaron pintas en forma de protesta

Durante la marcha del 8M en la Ciudad de México, se reportó la participación del ‘bloque negro’ frente a los principales contingentes de la protesta.

Vestidas por completo de negro y con los rostros enmascarados, las integrantes del bloque negro escoltaron a las participantes del 8M durante su trayecto. Por la avenida de la República hasta el punto principal del Zócalo de la Ciudad de México, el bloque negro busca prevenir que elementos de la Secretaría de Seguridad intervengan en las actividades de protesta.

Entre las actividades de protesta que han destacado en este 8M, el bloque negro realizó pintas en la Glorieta del Caballito. Durante el trayecto, las mujeres participantes de la marcha caminaron por el Paseo de la Reforma; consigo llevaban consignas que leían ‘El violador eres tú’ y ‘La policía no me cuida, me cuida mi familia’. Otros letreros exigían justicia por las víctimas de feminicidio o los casos de acoso y violación.

Los contingentes de la marcha tomaron el orden anual: primero las madres víctimas de feminicidio, seguidas de las mujeres con discapacidad, y a ellas se les unieron familias que asistieron con menores de edad. También participaron colectivos y asistentes en general que se unieron a la marcha.

Desde el perfil Webcams de México, de la plataforma de X, se grabó en vivo la manifestación y cómo marcharon hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. En su cobertura, mostró a las agrupaciones conglomerar el espacio del Zócalo capitalino, frente a las vallas del Palacio Nacional y alrededor de la asta bandera.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes de violencia, informes de conflicto con elementos de seguridad o detenidos. En paralelo, no se han viralizado videos de violencia o enfrentamientos con elementos de la policía.

No obstante, se han mostrado videos de un grupo de mujeres que logró sobrepasar la valla que rodea la catedral en el Zócalo, donde procedieron a soltar humo violeta. Por su parte, se reportó que elementos del bloque negro en Toluca lograron derribar las vallas metálicas que rodeaban al Palacio de Gobierno.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

