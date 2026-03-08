Bloque Negro escolta a los colectivos y mujeres durante el 8M en la CDMX

Durante la marcha del 8M en la Ciudad de México, se reportó la participación del ‘bloque negro’ frente a los principales contingentes de la protesta.

Vestidas por completo de negro y con los rostros enmascarados, las integrantes del bloque negro escoltaron a las participantes del 8M durante su trayecto. Por la avenida de la República hasta el punto principal del Zócalo de la Ciudad de México, el bloque negro busca prevenir que elementos de la Secretaría de Seguridad intervengan en las actividades de protesta.

Entre las actividades de protesta que han destacado en este 8M, el bloque negro realizó pintas en la Glorieta del Caballito. Durante el trayecto, las mujeres participantes de la marcha caminaron por el Paseo de la Reforma; consigo llevaban consignas que leían ‘El violador eres tú’ y ‘La policía no me cuida, me cuida mi familia’. Otros letreros exigían justicia por las víctimas de feminicidio o los casos de acoso y violación.