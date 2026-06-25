Critican papás de Debanhi Escobar espacio en la Mañanera de Sheinbaum para “un pato”

MONTERREY, NL. Al igual que las madres buscadoras, los padres de Debanhi Susana Escobar criticaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otorgó tiempo de su conferencia mañanera al pato Merlín, que se ha popularizado durante el Mundial de Fútbol, en vez de conceder atención a los casos de desapariciones y feminicidios en el país. En entrevista Mario Escobar y Dolores Bazaldúa consideraron que eso es una “cortina de humo” para no atender los casos de primer interés en la nación. “Lo que son las cosas nosotros tanto que hemos solicitado a la presidenta que atienda o nos hagan un espacio y pues no se ha podido y vimos en la mañana como le pueden dar más prioridad a un pato, tiempo para que esté con ella, que a los familiares de una persona que perdió la vida y que buscamos la justicia que tanto anhelamos”, dijo Bazaldúa.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras haber acudido a una fiesta en una quinta de Escobedo y su cuerpo fue localizado el 21 de abril en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio donde fue vista por última ocasión con vida. Ante fallas en la investigación por parte de las autoridades de Nuevo León, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, a cuatro años de distancia el caso no ha sido ni siquiera tipificado como feminicidio. La madre de Debanhi Susana dijo que la presidenta no solo evita su caso, sino también hace lo mismo con las Madres Buscadoras que ya le han solicitado audiencias y nada.

“Tenemos dos años pidiéndole un espacio, pidiéndole una cita y nunca nos la da dado; sin embargo, ahora se encargó de darle un buen espacio, un buen tiempo al animalito, a la familia”, sostuvo. Escobar planteó que lo que sucede con la actuación del Gobierno federal es increíble. “Teniendo documentados en México 135 mil desaparecidos que se desaparecen personas cada dos horas en México, se le dé más importancia a una cortina de humo para no atender las necesidades reales de la ciudadanía, para no atender a las Madres Buscadoras, que están con el pico y la pala y que están a la espera de encontrar osamentas o a sus seres queridos”, mencionó.

DENUNCIAN BORRADO DE EVIDENCIA Por otra parte, sobre el caso de su hija, Mario Escobar aseguró que va en retroceso porque aunque existe una investigación abierta, las autoridades lejos de preservar el sitio donde fue hallado su cuerpo han permitido que se borre evidencia.

Denunció modificaciones en el área de restaurante donde se sellaron las puertas con concreto y que algunas habitaciones fueron quemadas. Mencionó que un juez entregó las instalaciones al representante legal de los propietarios, pero con la condición de que no se modificarán áreas de interés para la investigación; sin embargo, esto se ha incumplido.

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