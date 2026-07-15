SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados

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    SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
    Peritos de la SSPC del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados. VANGUARDIA
    SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
    A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida. MARIO ESCOBAR
    SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
    A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida. MARIO ESCOBAR

La dependencia encabezada por Omar García Harfuch realiza una revisión al material de grabación que fue proporcionado en su momento por la empresa Alcosa y el Motel Nueva Castilla

MONTERREY, NL.- Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados, así como los posibles involucrados en su desaparición y muerte.

Lo anterior lo dio a conocer Mario Escobar, padre de la víctima, quien dijo que el material corresponde a las cámaras de vigilancia de la empresa Alcosa, así como el Motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de su hija en el interior de una cisterna en desuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/a-casi-cuatro-anos-del-caso-sigue-impune-desaparicion-y-muerte-de-debanhi-escobar-GG19863599

Este material se filtró poco después del hallazgo del cuerpo de la joven y desde un inicio Escobar alegó que faltaban unos ocho minutos de las grabaciones los cuales que podrían ser fundamentales para la investigación.

“La FGR se siente incompetente para poder revisar y que no tiene los elementos para determinar si están editados o no por eso efectuará la revisión la Secretaría”, dijo Escobar.

Especificó que la SSPC está apoyando con la revisión del material en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Lo que se busca es probar que está editado (el material)”, indicó.

Escobar Bazaldúa desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio donde fue vista por última ocasión con vida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-bajo-la-mira-de-la-onu-por-crisis-de-desapariciones-feminicidios-y-corrupcion-mario-escobar-BE20179910

Su padre insistió en que tratan de probar el feminicidio de su hija porque o para él ella no murió en un accidente como planteó en su momento la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Acusó que todos saben que el cuerpo de Debanhi no estaba en la cisterna del Motel porque se efectuaron cuatro veces revisiones al lugar y luego “mágicamente” apareció en ese sitio.

SE TATÚA IMAGEN DE DEBANHI

A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida, parada sobre la Carretera a Laredo, fotografía que se viralizó y atrajo la atención mediática al caso.

$!A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida.
A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida. MARIO ESCOBAR

Mencionó que este tatuaje es como una forma de homenajearla a ella y a todas las víctimas de desaparición.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/critican-papas-de-debanhi-escobar-espacio-en-la-mananera-de-sheinbaum-para-un-pato-AN21689393

“Me hice un tatuaje, el día de ayer en el brazo derecho y pues es en memoria de Debanhi, recordar la última imagen que de ella se tiene”, mencionó.

Comentó que la intención es perpetuar su recuerdo.

$!A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida.
A más de cuatro años de la desaparición y muerte de su hija, Escobar compartió que se tatuó en el brazo derecho la última imagen que se tiene de Debanhi con vida. MARIO ESCOBAR

“Es seguir recordando el legado de Debanhi, que yo lo veo como un legado porque es la voz de mucha gente que no tiene la oportunidad de tener un micrófono, de tener una pantalla o levantar la voz. Es seguir recordando su imagen que para nosotros (su esposa y él) es como si hubiera pasado ayer”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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