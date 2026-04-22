Busca Morena aplazar elección judicial hasta 2028

La propuesta, suscrita por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y sus compañeros de bancada Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, modifica varios artículos de la Constitución para evitar dicha concurrencia.

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, tras reconocer que su concurrencia con los procesos electorales políticos genera riesgos institucionales.

Lo que buscan es garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.

“La concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales genera riesgos institucionales, como una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales, y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral” , señala el documento.

La iniciativa elimina los comités de cada uno de los poderes de la Unión, creando un Comité Único de Evaluación conformado por los tres poderes.