Busca Trump restringir exportación mexicana ante actual revisión del T-MEC

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    Busca Trump restringir exportación mexicana ante actual revisión del T-MEC
    El Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, reveló que Donald Trump ordenó forzar a México a aceptar cuotas o gravámenes a sus envíos para frenar el déficit bilateral récord en el T-MEC. ARCHIVO

Ordena Donald Trump incluir restricciones a exportaciones mexicanas en el T-MEC; exigiendo cuotas y aranceles ante déficit comercial

El presidente Donald Trump ha dado la instrucción de buscar incluir restricciones a las exportaciones de México como parte de la actual revisión del T-MEC, reveló Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés).

Luego de que el déficit comercial de EU con México alcanzara en 2025 un récord histórico, superando los 196 mil millones de dólares, Greer advirtió que cualquier acuerdo que se alcance con México deberá incluir cuotas, aranceles o algún otro mecanismo para restringir las exportaciones mexicanas a EU.

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“Sé que los expertos en seguridad nacional no le dan tanta importancia como yo. Pero nuestro déficit comercial con México es un verdadero desafío, es un verdadero problema”, dijo Greer ayer en el Aspen Security Forum en Colorado.

El año 1993 fue el último en que EU tuvo un superávit comercial con México. De hecho, mantiene desde hace tiempo restricciones para ciertos productos, como cuotas al azúcar y castigos antidumping al tomate, además de que en 2025 Trump aplicó aranceles a diversos metales y automóviles de México.

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