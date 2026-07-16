Busca Trump restringir exportación mexicana ante actual revisión del T-MEC

El presidente Donald Trump ha dado la instrucción de buscar incluir restricciones a las exportaciones de México como parte de la actual revisión del T-MEC, reveló Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés).

Luego de que el déficit comercial de EU con México alcanzara en 2025 un récord histórico, superando los 196 mil millones de dólares, Greer advirtió que cualquier acuerdo que se alcance con México deberá incluir cuotas, aranceles o algún otro mecanismo para restringir las exportaciones mexicanas a EU.