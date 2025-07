Buscan en Morena que todos salgan a hacer campaña

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que la propuesta de reforma electoral sigue en construcción; sin embargo, uno de los puntos centrales será modificar la asignación de plurinominales e insistió en que todos deben salir a hacer campaña.

En conferencia de prensa, afirmó que se busca una mejor representación en el Congreso, sin eliminar a las minorías.

”Lo que estamos planteando es que todos acudan al territorio, que todos hagan campaña y arrastren la suela y se pongan sus tenis y su morral, y que en todo caso no se trate de restringir a las minorías”.

“Que podamos evaluar otros mecanismos como sucede en el caso de la Ciudad de México, donde la representación de las minorías se da en función de los mejores perdedores, o de los segundos lugares. Tú tienes designado cierto número de diputados que ganan por mayoría, pero también entrarían aquellos que no lograron esa mayoría, pero fueron los mejores perdedores”, apuntó.

Es decir, ya no habría listados con personajes definidos en la cúpula de las dirigencias partidistas.

Entre otras propuestas, dijo, está la reducción del presupuesto de los partidos políticos y reconsiderar la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales.

“Si vale la pena que haya un instituto por cada estado o un sólo instituto nacional que lleve a cabo las elecciones federales y también locales, en términos de presupuesto... ¿Cuál es la idea? Hacerlo más eficiente, sin que pierda autonomía, sin que se pierda eficacia ni un grado de transparencia y democracia, se puede hacer más eficiente porque son muy costosas las elecciones”, manifestó Alcalde Luján.

Sobre la posibilidad de elección de consejeros del INE por voto popular, señaló que se tiene que abrir la discusión para presentar una propuesta de reforma electoral.

”Un poco para poner los temas en la mesa; todavía no se hace ese planteamiento, pero sí ha formado parte de propuestas anteriores que son las que hay que revisar para ver cuál es el mejor modelo que necesitamos hacia adelante”, expresó.

No habrá impunidad, dice Alcalde Luján expresó que no habrá impunidad por la investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán “N”, quien se desempeñó cuando Adán Augusto López era gobernador.

Sin embargo, la líder de Morena consideró que el ahora senador no tiene que pronunciarse sobre estos hechos.

El exsecretario —acusado por vínculos con la organización criminal La Barredora— también enfrenta una ficha roja de detención emitida por la Interpol.

”Lo importante es que no haya impunidad. La enorme diferencia entre ellos y nosotros es que ellos desearían que hubiera encubrimiento, que se modificara, tergiversara la verdad y la realidad. No, lo que debe haber es una investigación y tope hasta donde tope, no hay nadie protegido”, subrayó.

Consideró que el senador Augusto López no está obligado a pronunciarse o deslindarse del caso de su exjefe policiaco.

“No es él quien lleva la investigación, ¿quién tiene que aclarar? Quien lleve la investigación, que es la fiscalía. [Debe] tener claridad absoluta la ciudadanía de que no hay impunidad. Hay y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades”, pronosticó.

Agregó que no es un asunto político, sino jurídico, que deberán resolver mediante una investigación clara y transparente.