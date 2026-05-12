Buscan familias convertir el Mundial en México en una protesta para visibilizar la crisis de personas desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO- En medio de los preparativos para el Mundial 2026 en la Ciudad de México, familias de personas desaparecidas alistan protestas para visibilizar una crisis nacional que acusan ignorada desde la misma zona donde se consolidó la carrera política de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En Tlalpan, al sur de la capital, mientras las autoridades afinan operativos y logística para recibir a miles de visitantes por el torneo de fútbol, familias de jóvenes desaparecidos se organizan entre fichas de búsqueda, reuniones con funcionarios y redes de apoyo construidas a partir de casos similares.

Las madres y padres preparan protestas pacíficas desde el partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio, además de cartas dirigidas a embajadas para advertir sobre riesgos de seguridad que, según dicen, también podrían afectar a los turistas. ”Queremos que el mundo vea (...) que mientras adentro celebran partidos del Mundial que no necesitamos, afuera lloramos la desaparición de un familiar”, explicó a EFE Vanessa Gamez, quien desde hace nueve meses busca a su hija Ana Amelí García Gámez, desaparecida a los 19 años. La madre buscadora consideró que para el Gobierno “no es una prioridad encontrar a los desaparecidos” y rechazó la narrativa oficial que minimiza los casos como ausencias voluntarias o los vincula automáticamente con actividades criminales. Ante ello, añadió, las familias decidieron aprovechar la atención internacional para hacer ver que “el país está de luto”, con más de 134 mil registros oficiales de desapariciones, de los que casi 6 mil son en la Ciudad de México y 13 mil en el vecino estado de México.

Ana Amelí desapareció en julio de 2025 en la zona del Ajusco, en Tlalpan, donde fue vista por última vez tras acudir a una caminata con un grupo de senderismo en un punto conocido como Pico del Águila, un área sin señal telefónica, cámaras de vigilancia ni presencia policial permanente, advirtió su madre. En noviembre de 2024, en esa zona, se reportó el último rastro de Ollin Hernando Vargas Ojeda, de 24 años, quien hasta un mes antes había sido vecino de Claudia Sheinbaum, en el mismo conjunto habitacional en Tlalpan donde la hoy presidenta vivió antes de mudarse a Palacio Nacional. Desde ese mismo bloque de apartamentos, Sandra Ojeda y Fernando Vargas, padres de Ollin, comenzaron a organizarse con otras familias para presionar a las autoridades, incluida la protesta convocada durante el Mundial 2026.

”Estamos a más de 17 meses y, como si fuera el primer día, no sabemos absolutamente nada de mi hijo”, lamentó Ojeda, quien acusó retrasos en horas clave tras el secuestro de Ollin, que sigue desaparecido pese a la detención de los presuntos responsables. Pero en Tlalpan, donde Sheinbaum ganó en 2015 su primera elección como alcaldesa y donde se jugará el partido inaugural del Mundial, las familias también denuncian desapariciones de jóvenes en zonas del Ajusco marcadas por poca vigilancia y respuestas tardías de las autoridades. Según los familiares, varios casos recientes involucran a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desaparecidos en el cerro del Ajusco, donde las búsquedas siguen marcadas por retrasos pese a antecedentes similares.