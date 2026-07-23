Buscará INE fiscalizar a partidos por adelantar precampañas rumbo a 2027

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    Buscará INE fiscalizar a partidos por adelantar precampañas rumbo a 2027
    El anteproyecto del INE contempla rastrear la propaganda en redes y espectaculares, así como exigir a los partidos el registro de aspirantes en un máximo de 3 días. ARCHIVO

El Consejo General del INE busca aprobar lineamientos que obliguen a partidos a transparentar todos sus ingresos y gastos antes de las precampañas

Los lineamientos para fiscalizar los procesos internos de los partidos antes del inicio de las precampañas se discutirán hoy en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la mayoría se adelantó con la elección de posibles candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Aunque el año electoral inicia en septiembre y la elección de candidatos es hasta 2027, Morena, PT y PVEM ya abrieron un periodo de registro para elegir a “coordinadores” estatales, mientras que PAN, PRI y MC también tienen consultas o eventos para perfilar a posibles aspirantes.

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El pasado 27 de mayo se rechazó los lineamientos propuestos por el consejero Arturo Castillo y, casi dos meses después, el tema será discutido en el Consejo General.

Con una propuesta del consejero Jorge Montaño, el anteproyecto de Lineamientos dispone la fiscalización de los procesos políticos internos, antes del inicio formal de las precampañas , a fin de revisar los recursos utilizados en actividades de posicionamiento político.

La revisión la realizará la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, no hay un catálogo de sanciones, los lineamientos remiten a las previstas en la Constitución y leyes secundarias, en caso de que no se cumplan con las reglas establecidas.

Los sujetos fiscalizados serán los partidos políticos nacionales y locales, las personas inscritas en los procesos políticos y, en su caso, las personas aportantes.

Los partidos y candidatos estarán obligados a notificar al INE el inicio del proceso interno en los tres días siguientes, entregando convocatorias, reglas y listado de participantes.

El anteproyecto de Lineamientos para Procesos Políticos regulares establece el registro obligatorio de todos los ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con informes prácticamente en tiempo real y cuentas bancarias específicas.

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Advierte que el INE efectuará el monitoreo permanente de propaganda en espectaculares, bardas, transporte público, pantallas digitales, internet y redes sociales para detectar gastos no reportados.

También establece que el Instituto tiene la facultad para requerir información a personas físicas, empresas e instituciones sobre operaciones realizadas con los sujetos fiscalizados y cuantificar gastos no reportados.

Los lineamientos advierten sobre una prohibición expresa y amplio respecto del uso de recursos públicos en los procesos políticos.

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