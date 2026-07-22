México registra solo 21 homicidios en un día; Sheinbaum presume avance de la Estrategia de Seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el 21 de julio de 2026 se convirtió en el día con menos homicidios dolosos registrados en el país en muchos años, al contabilizarse únicamente 21 casos en una sola jornada.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en Toluca, Estado de México, la mandataria señaló que este indicador representa un avance en materia de seguridad y lo atribuyó a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad. “En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, expresó. La Estrategia Nacional de Seguridad, clave en los resultados La titular del Ejecutivo federal explicó que la disminución en los homicidios responde a la aplicación de los cuatro ejes que conforman la Estrategia Nacional de Seguridad. Estos son: 1. Atención a las causas. 2. Inteligencia e investigación. 3. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. 4. Coordinación entre las instituciones de seguridad. De acuerdo con Sheinbaum, la combinación de estas acciones ha permitido reducir de forma sostenida los homicidios dolosos desde el inicio de su administración.

Comparan cifras con administraciones anteriores La presidenta recordó que, al comenzar su gobierno el 1 de octubre de 2024, el promedio diario de homicidios dolosos era de aproximadamente 87 casos. Según los datos presentados durante la conferencia, el promedio registrado durante 2026 es de 45.4 homicidios diarios, lo que representa una reducción cercana al 46 por ciento en menos de dos años. Como parte de la comparación, Sheinbaum señaló que el expresidente Vicente Fox concluyó su sexenio con un promedio de 28.6 homicidios diarios; Felipe Calderón con 70.9; Enrique Peña Nieto con alrededor de 100 homicidios por día; mientras que Andrés Manuel López Obrador terminó su administración con un promedio de 91.7 homicidios diarios, tras una reducción cercana al 10 por ciento respecto al cierre del sexenio anterior. Gobierno prevé mantener la tendencia a la baja La mandataria afirmó que los resultados obtenidos fortalecen la expectativa de que los homicidios dolosos continúen disminuyendo conforme avancen las acciones de seguridad implementadas por el Gobierno de México.

No obstante, reconoció que detrás de cada cifra existen víctimas y familias afectadas, por lo que sostuvo que el objetivo de la estrategia es seguir reduciendo la violencia en el país mediante la coordinación entre autoridades, el fortalecimiento institucional, la investigación de los delitos y la atención a las causas que generan la inseguridad. Con estos indicadores, el Gobierno federal considera que la Estrategia Nacional de Seguridad mantiene una tendencia favorable en uno de los principales indicadores utilizados para medir la incidencia de la violencia en México.

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