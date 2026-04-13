Cae 32% turismo extranjero en Puerto Vallarta tras la caída de ‘El Mencho’
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Tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta cae 32.1% en marzo; expertos culpan a la violencia por “El Mencho”, mientras Sectur alega factores globales
La tendencia a la baja que en febrero mostró el tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta, Jalisco, empeoró en marzo.
Según expertos, la caída se debe a las reacciones de los turistas ante los hechos violentos del 22 de febrero, cuando el narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho” fue abatido en Tapalpa, Jalisco.
Según cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en marzo el tráfico de viajeros extranjeros a ese destino cayó 32.1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
“Puerto Vallarta era el epicentro de ‘El Mencho’ y al turista no le gusta ir al santuario de uno de los principales narcotraficantes del mundo. Esas imágenes (de violencia) no alientan al turista y el viajero dice: ‘Yo no voy a un lugar que es inseguro’“, opinó Juan Antonio José, experto en aviación.
La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró en entrevista que la caída responde a factores globales y no a situaciones de inseguridad.
“No es ‘El Mencho’, no tiene nombre y apellido. Las situaciones son factores globales”, agregó.