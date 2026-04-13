Cae 32% turismo extranjero en Puerto Vallarta tras la caída de ‘El Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 13 abril 2026
    Cae 32% turismo extranjero en Puerto Vallarta tras la caída de ‘El Mencho’
    Las imágenes de la violencia ligada a este suceso impactaron la percepción de seguridad de Puerto Vallarta, que históricamente ha sido vinculado como zona de influencia de dicho grupo criminal. ARCHIVO

Tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta cae 32.1% en marzo; expertos culpan a la violencia por “El Mencho”, mientras Sectur alega factores globales

La tendencia a la baja que en febrero mostró el tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta, Jalisco, empeoró en marzo.

Según expertos, la caída se debe a las reacciones de los turistas ante los hechos violentos del 22 de febrero, cuando el narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho” fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-turismo-en-el-sur-de-mexico-por-inseguridad-NC19826946

Según cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en marzo el tráfico de viajeros extranjeros a ese destino cayó 32.1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

“Puerto Vallarta era el epicentro de ‘El Mencho’ y al turista no le gusta ir al santuario de uno de los principales narcotraficantes del mundo. Esas imágenes (de violencia) no alientan al turista y el viajero dice: ‘Yo no voy a un lugar que es inseguro’“, opinó Juan Antonio José, experto en aviación.

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró en entrevista que la caída responde a factores globales y no a situaciones de inseguridad.

“No es ‘El Mencho’, no tiene nombre y apellido. Las situaciones son factores globales”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Internacional
Turismo

Localizaciones


Puerto Vallarta

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento.

Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
Apuesta. La presentación del canadiense generó debate sobre los estándares de los shows en vivo dentro de la industria pop.

Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El exgobernador de Veracruz llegará al final de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero su situación jurídica no se libera.

Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas
Titular de SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza (d), presidente municipal de Taxco, y su padre, director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo (i), habían sido localizados con vida.

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos
El malware tiene la capacidad de capturar credenciales bancarias y evadir la autenticación multifactor.

Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario
Falla la app bancaria de BBVA

Falla la aplicación de BBVA en todo México