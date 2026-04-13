Cae 32% turismo extranjero en Puerto Vallarta tras la caída de ‘El Mencho’

Según expertos, la caída se debe a las reacciones de los turistas ante los hechos violentos del 22 de febrero, cuando el narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho” fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

La tendencia a la baja que en febrero mostró el tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta , Jalisco, empeoró en marzo.

Según cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), en marzo el tráfico de viajeros extranjeros a ese destino cayó 32.1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

“Puerto Vallarta era el epicentro de ‘El Mencho’ y al turista no le gusta ir al santuario de uno de los principales narcotraficantes del mundo. Esas imágenes (de violencia) no alientan al turista y el viajero dice: ‘Yo no voy a un lugar que es inseguro’“, opinó Juan Antonio José, experto en aviación.

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró en entrevista que la caída responde a factores globales y no a situaciones de inseguridad.

“No es ‘El Mencho’, no tiene nombre y apellido. Las situaciones son factores globales”, agregó.