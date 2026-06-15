Justifica IMSS caída de 29 mil empleos por veda agrícola y fraude patronal

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México
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    Justifica IMSS caída de 29 mil empleos por veda agrícola y fraude patronal
    De acuerdo con los especialistas, este fenómeno responde al elevado costo de la formalidad derivado de las reformas laborales recientes. ChatGPT

IMSS justifica caída de 29 mil empleos en mayo; expertos culpan al sobrecargo económico a las pequeñas y medianas empresas (Pymes)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atribuyó a la estacionalidad en el campo y a la cancelación de registros fraudulentos la pérdida de 29 mil 922 puestos de trabajo formales durante mayo en el país.

Históricamente, argumentó el IMSS, se genera una reducción temporal del empleo en este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha.

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“Al contrastar el comportamiento actual con los registros históricos, la proporción de las bajas no coincide con los ciclos económicos tradicionales de años anteriores, lo que sugiere que las cancelaciones administrativas están teniendo un impacto mucho mayor al reportado”, subrayó Jorge Sales, abogado laboral. Añadió que el Instituto, además, debe transparentar cuántos son los puestos de trabajo que se perdieron por la cancelación de registros patronales.

“Si el IMSS detecta un patrón simulador, debe ejercer todo el peso de la ley y aplicar las multas correspondientes de manera insistente contra la empresa, pero bajo ninguna circunstancia se debe dejar sin seguridad social ni atención médica a las personas de forma automática”, afirmó Sales.

Por su parte, Alberto Alesi, director general de Manpower, consideró que la salida masiva de empresas se debe más bien a la sobrecarga de costos que enfrentan, sobre todo, las pequeñas unidades económicas.

En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la caída de patrones registrados ante el IMSS lleva más de dos años. Aseguró que esta situación se debe a que las organizaciones más pequeñas han sufrido el elevado costo de la formalidad.

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"Este fenómeno lleva más de dos años. Si bien las reformas laborales recientes buscan mejores condiciones para los trabajadores, no han estado acompañadas de medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas, las cuales han absorbido por completo el incremento al costo de la formalidad", puntualizó el IMCO .

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