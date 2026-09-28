Cae célula delictiva en Michoacán: 5 detenidos por extorsión y secuestro en Morelia

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México
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    Cae célula delictiva en Michoacán: 5 detenidos por extorsión y secuestro en Morelia
    Elementos federales en la detención de célula delictiva en Michoacán. X

La SSP Michoacán vincula a los implicados con Rafael “N”, alias “El Mansito”, abatido en la capital del estado

Un operativo de seguridad en Morelia, Michoacán, derivó en la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva. Los implicados son señalados por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro en la región.

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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó que los detenidos forman parte de la red criminal encabezada por Rafael “N”, alias “El Mansito”. El presunto líder delictivo fue abatido por las autoridades el pasado sábado 26 de septiembre durante un enfrentamiento armado.

DETALLES DEL OPERATIVO

Elementos de la Guardia Civil encabezaron el despliegue policial en diversos puntos de Morelia. Durante la intervención, los agentes lograron la captura de los sospechosos sin que se reportaran personas lesionadas.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para definir su situación jurídica y determinar su grado de responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

EL ABATIMIENTO DE “EL MANSITO” COMO ANTECEDENTE

Rafael “N”, conocido bajo los apodos de “El Mansito” o “El Jocker”, murió el pasado sábado 26 de septiembre. El hecho ocurrió tras un intercambio de disparos con la Guardia Civil sobre la Avenida Periodismo, en la colonia Agustín Arriaga Rivera al poniente de Morelia.

Durante ese operativo, las fuerzas de seguridad también arrestaron a otro hombre que resultó herido en el lugar. El sospechoso fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica antes de su proceso legal.

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UN OBJETIVO PRIORITARIO EN LA REGIÓN

”El Mansito” era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de seguridad en Michoacán. El señalado contaba con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, cobro de piso a comerciantes, secuestro agravado y homicidio.

Informes de inteligencia señalan que la red criminal de “El Mansito” operaba de manera activa en distintas zonas de Michoacán y en áreas colindantes del estado de Guanajuato. Las investigaciones continúan para desarticular por completo los remanentes de este grupo delictivo.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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