Cae célula delictiva en Michoacán: 5 detenidos por extorsión y secuestro en Morelia

Un operativo de seguridad en Morelia, Michoacán, derivó en la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva. Los implicados son señalados por su probable participación en delitos de extorsión y secuestro en la región.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán confirmó que los detenidos forman parte de la red criminal encabezada por Rafael “N”, alias “El Mansito”. El presunto líder delictivo fue abatido por las autoridades el pasado sábado 26 de septiembre durante un enfrentamiento armado.

DETALLES DEL OPERATIVO

Elementos de la Guardia Civil encabezaron el despliegue policial en diversos puntos de Morelia. Durante la intervención, los agentes lograron la captura de los sospechosos sin que se reportaran personas lesionadas.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para definir su situación jurídica y determinar su grado de responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

EL ABATIMIENTO DE “EL MANSITO” COMO ANTECEDENTE

Rafael “N”, conocido bajo los apodos de “El Mansito” o “El Jocker”, murió el pasado sábado 26 de septiembre. El hecho ocurrió tras un intercambio de disparos con la Guardia Civil sobre la Avenida Periodismo, en la colonia Agustín Arriaga Rivera al poniente de Morelia.

Durante ese operativo, las fuerzas de seguridad también arrestaron a otro hombre que resultó herido en el lugar. El sospechoso fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica antes de su proceso legal.