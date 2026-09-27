Cae “El Bebo”, operador del Cártel del Golfo, tras 19 cateos por huachicol

El Gabinete de Seguridad detuvo a Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, junto a dos personas más durante un mega operativo en el norte del país. Las autoridades identifican al detenido como el principal operador financiero de “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo . El sospechoso ya contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Un operativo militar de 19 cateos simultáneos se desplegó en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. En las acciones participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Las labores de inteligencia permitieron ubicar y desmantelar los puntos importantes de esta red de contrabando de combustible.

EQUIPO Y CONTENIDO ASEGURADO

El decomiso incluye 500 mil litros de combustible robado y una importante cantidad de transportes. Durante los registros, los agentes aseguraron: 107 remolques cisterna utilizados para mover hidrocarburos, 84 tractocamiones y 49 camiones recolectores, 50 vehículos particulares, motocicletas y 2 aeronaves, 13 inmuebles, 11 bombas despachadoras y 4 tanques de almacenamiento.

Drogas, armas y dinero en efectivo también formaron parte de lo incautado en los inmuebles. Los elementos federales hallaron cargamentos de metanfetamina, cartuchos útiles de diversos calibres y efectivo. Todo el material decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para integrar la carpeta de investigación.