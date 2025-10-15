Cae el ‘Choco Rol’: Fiscalía de Oaxaca confirma detención de objetivo prioritario

Un objetivo prioritario identificado como A.O.S., alias ‘Choco Rol’, presunto operador de un grupo delictivo que genera violencia en la región de la Costa y en los límites entre Guerrero y Oaxaca, fue detenido en Pinotepa Nacional.

Esto fue gracias a un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO).

La captura se realizó como resultado de labores de inteligencia e investigación criminal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

¿CÓMO DETUVIERON AL ‘CHOCO ROL’?

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban recorridos sobre la carretera estatal 125, rumbo a San Juan Cacahuatepec.

En las inmediaciones de una tienda, observaron a dos hombres —uno de ellos a pie y otro en motocicleta— intercambiando una bolsa con un polvo blanco. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar.