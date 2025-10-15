Cae el ‘Choco Rol’: Fiscalía de Oaxaca confirma detención de objetivo prioritario

México
/ 15 octubre 2025
    Cae el ‘Choco Rol’: Fiscalía de Oaxaca confirma detención de objetivo prioritario
    La Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a un sujeto de iniciales A.O.S., alias el ‘Choco Rol’. FOTO: FGE

El ‘Choco Rol’ fue detenido el 30 de septiembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)

Un objetivo prioritario identificado como A.O.S., alias ‘Choco Rol’, presunto operador de un grupo delictivo que genera violencia en la región de la Costa y en los límites entre Guerrero y Oaxaca, fue detenido en Pinotepa Nacional.

Esto fue gracias a un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGEO).

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘Beto Coca’, operador de ‘La Barredora’ y a su pareja, ‘La Señora’, jefa de plaza

La captura se realizó como resultado de labores de inteligencia e investigación criminal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

¿CÓMO DETUVIERON AL ‘CHOCO ROL’?

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaban recorridos sobre la carretera estatal 125, rumbo a San Juan Cacahuatepec.

En las inmediaciones de una tienda, observaron a dos hombres —uno de ellos a pie y otro en motocicleta— intercambiando una bolsa con un polvo blanco. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar.

$!FOTO: FGE DE OAXACA
FOTO: FGE DE OAXACA Comunicado oficial.

Durante la persecución, A.O.S. disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión y lograron detenerlo. En su poder fueron halladas varias dosis de droga empaquetadas para su venta.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, mientras la Vicefiscalía Regional de la Costa continúa con las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Nazario ‘N’, operador criminal vinculado con extorsiones y narcotráfico, junto a dos personas más

La FGEO resaltó que “este tipo de acciones interinstitucionales que se realizan a través de la Operación Sable, buscan desarticular las células criminales locales que generan violencia en la región de la Costa, por lo que el éxito de estos trabajos operativos garantiza la seguridad de la ciudadanía”.

