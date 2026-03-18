Cae ‘El Choky’, involucrado en la muerte del periodista en Veracruz

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México
/ 18 marzo 2026
    Cae ‘El Choky’, involucrado en la muerte del periodista en Veracruz
    Gregorio Jiménez de la Cruz fue encontrado sin vida el 11 de febrero Vanguardia

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La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de David “N”, alias “El Choky” o “Chuky”, presunto involucrado en el secuestro y muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, ocurrida en 2014, en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Según la FGR, agentes de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron orden de aprehensión a David “N”, de 34 años, en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, municipio de Coatzacoalcos, derivado de trabajos de investigación de campo y gabinete.

Mediante un comunicado, la FGR indicó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, donde se determinará su situación jurídica.

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Lo anterior, luego de que le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

En febrero de 2014, Gregorio Jiménez de la Cruz, colaborador de los medios Notisur, En la Red y Liberal del Sur, fue privado de la libertad y su cuerpo fue localizado sin vida el 11 de febrero del mismo año.

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