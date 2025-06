Cae el ‘M-47’, vinculado al Cártel del Golfo y al asesinato de Grupo Fugitivo en Tamaulipas

FAMILIARES DE MIEMBROS DE GRUPO FUGITIVO NIEGAN HOMICIDIO

Pese a los reportes oficiales de las autoridades, las familias de Grupo Fugitivo continúan la búsqueda de sus integrantes, rechazando las versiones de los efectivos de seguridad y denunciando intentos de extorsión.

De acuerdo con lo que se ha compartido, los familiares han recibido mensajes de perfiles de redes sociales falsos, que utilizan la imagen de uno de los integrantes, para pedir dinero a cambio de la liberación de los músicos.

ESTAS SON LAS IDENTIDADES DE LOS INTEGRANTES DE GRUPO FUGITIVO

- José Francisco Morales Martínez, 23 años

- Francisco Xavier Vázquez Osorio, 20 años

- Víctor Manuel Garza Cervantes, 21 años

- Nemesio Antonio Durán Rodríguez, 40 años

- Livan Edyberto Solís de la Rosa, 27 años (mánager)

El único integrante que no desapareció fue Carlos González, vocalista principal del grupo, quien no viajó con sus compañeros debido a un retraso. Según su relato, cuando llegó al punto de encuentro ya no encontró a nadie.