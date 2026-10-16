Cae en Jalisco el ‘Ingeniero’, constructor de narcotúneles

Un presunto operador criminal señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue detenido en Zapopan, Jalisco.

Se trata de Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, quien presuntamente se encargaba de construir los túneles utilizados para trasladar droga hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.