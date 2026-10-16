Cae en Jalisco el ‘Ingeniero’, constructor de narcotúneles

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México
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    Cae en Jalisco el ‘Ingeniero’, constructor de narcotúneles
    Autoridades mexicanas sostienen que el detenido cuenta tiene cargos por conspiración para el tráfico de drogas en California. TOMADA DE REDES

Gabinete de Seguridad federal lo señala de crear túneles para llevar droga a EU, principalmente desde Tijuana

Un presunto operador criminal señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue detenido en Zapopan, Jalisco.

Se trata de Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, quien presuntamente se encargaba de construir los túneles utilizados para trasladar droga hacia territorio estadounidense, principalmente desde Tijuana, Baja California.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas.

La captura, indicó, se realizó como resultado de trabajos de inteligencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, droga y un vehículo.

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