Cae en Michoacán a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios

México
/ 22 enero 2026
    Cae en Michoacán a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios
    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán SSPC

Omar García Harfuch confirmó la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, señalado como generador de violencia y principal extorsionador de productores limoneros

Durante la conferencia de prensa de esta mañana encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado por las autoridades como objetivo prioritario y generador de violencia.

El funcionario federal señaló que la captura se realizó hace unos minutos en el estado de Michoacán, como resultado de un operativo conjunto en el que participaron fuerzas federales y estatales.

“Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, así de perdón, de Michoacán, así como en la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención”, declaró García Harfuch durante la conferencia.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

VINCULAN A CARLOS ALEJANDRO ‘N’, ‘BOTOX’, CON CASOS DE EXTORSIÓN A PRODUCTORES LIMONEROS Y HOMICIDIOS

En su mensaje ante medios de comunicación, el titular de la SSPC indicó que Carlos Alejandro “N” es señalado como responsable de extorsiones a productores agrícolas, principalmente limoneros, así como de otros delitos de alto impacto.

“Este sujeto es responsable de extorsión a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos el lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante, muchas gracias”, añadió el secretario.

HARFUCH ANUNCIA EXTORSIÓN EN REDES SOCIALES DETENCIÓN DE ‘BOTOX’

Posteriormente, Omar García Harfuch confirmó la detención mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que reiteró la coordinación interinstitucional que permitió la captura del presunto responsable.

“En una operación conjunta de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido Carlos Alejandro N ‘Botox’, objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios. Se seguirá informando...”, escribió el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el operativo que derivó en la detención de “El Botox”, ni sobre el lugar exacto de la captura, las circunstancias del aseguramiento o su situación jurídica inmediata.

Las autoridades federales señalaron que la información será ampliada posteriormente, conforme avancen los procesos correspondientes y se definan las acciones legales en su contra.

