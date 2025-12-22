$!Cae en Nuevo León, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Monterrey, Nuevo León.- En un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana fue detenido al sur de Monterrey, Mario Alberto “N”, de 43 años, señalado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

La detención del presunto se dio tras el reporte de personas armadas al interior de una camioneta que estaba en un estacionamiento comercial al sur de Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la detención se ejecutó la noche del domingo alrededor de las 19:00 hras cuando fuentes de inteligencia conjunta recibieron la información de un vehículo tipo pick-up con personas armadas que se encontraban en el estacionamiento de un comercio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Entonces se desplegó el Operativo de Coordinación Metropolitana y fueron localizados los tripulantes de la unidad. Al ser identificados intentaron huir, pero fueron interceptados a la altura de la avenida Alfonso Reyes.