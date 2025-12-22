Cae en Nuevo León, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

México
/ 22 diciembre 2025
    Cae en Nuevo León, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo
    Elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana aseguraron a tres personas y una camioneta durante un operativo al sur de Monterrey, donde fue detenido Mario Alberto “N”, presunto sobrino del exlíder del Cártel del Golfo. Fotos: cortesía
    Cae en Nuevo León, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Autoridades estatales detuvieron al sur de Monterrey a Mario Alberto “N”, señalado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Monterrey, Nuevo León.- En un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana fue detenido al sur de Monterrey, Mario Alberto “N”, de 43 años, señalado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

La detención del presunto se dio tras el reporte de personas armadas al interior de una camioneta que estaba en un estacionamiento comercial al sur de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 21 años es detenido en posesión de 100 dosis de droga, en Nuevo León

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que la detención se ejecutó la noche del domingo alrededor de las 19:00 hras cuando fuentes de inteligencia conjunta recibieron la información de un vehículo tipo pick-up con personas armadas que se encontraban en el estacionamiento de un comercio ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

Entonces se desplegó el Operativo de Coordinación Metropolitana y fueron localizados los tripulantes de la unidad. Al ser identificados intentaron huir, pero fueron interceptados a la altura de la avenida Alfonso Reyes.

$!Cae en Nuevo León, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

TE PUEDE INTERESAR: Bala perdida en tianguis de Escobedo mata a mujer dentro de su casa

DECOMISAN DROGAS, DINERO Y ARMAS DURANTE LA DETENCIÓN DEL SOBRINO DE OSIEL CÁRDENAS GUILLÉN

Tras una revisión les encontraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, siete cartuchos, así como 44 bolsas con contenido de una sustancia con las características del cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

Junto con el sobrino del excabecilla criminal fueron detenidos: Raúl “N” de 45 años, y Kevin Alberto “N”, de 19 años.

La camioneta tipo Cheyenne Z71 les fue asegurada y ellos fueron puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

Temas


Detenciones
Narcotráfico

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


CÁRTEL DEL GOLFO

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Fe, esperanza y caridad para Navidad
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio
Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump,

Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales