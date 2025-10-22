Cae exfuncionario de Tabasco vinculado con ‘La Barredora’

México
/ 22 octubre 2025
    Cae exfuncionario de Tabasco vinculado con ‘La Barredora’
    García Sánchez fue funcionario en la administración de la morenista Alma Espadas Hernández en Teapa. FOTO: ESPECIAL

Exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, es señalado de delincuencia organizada

El exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, en la región de la Sierra de Tabasco, Iván García Sánchez, fue detenido en medio de una investigación en su contra por presuntos cobros ilegales, abuso de autoridad y nexos con la organización criminal “La Barredora”.

Efectivos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca ejecutaron la orden de captura en el municipio ubicado a 60 kilómetros de Villahermosa, la capital de Tabasco.

El arresto se confirmó en el Registro Nacional de Detenciones, donde se señala que el exfuncionario se encuentra “en traslado”, sin que se informen mayores detalles.

García Sánchez es investigado por presuntos vínculos con “La Barredora”, grupo criminal que es señalada por vínculos con funcionarios de seguridad en Tabasco.

El detenido fungió como secretario del Ayuntamiento en la administración de la exalcaldesa morenista Alma Espadas Hernández en el municipio de Teapa.

Fuentes citadas por el diario Reforma señalan que las investigaciones en contra del exfuncionario son por el delito de delincuencia organizada, cobros irregulares a comerciantes y abusos de autoridad en su gestión.

“La Barredora” es la organización criminal que, de acuerdo con autoridades, fue liderada por el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido en Paraguay y extraditado a México.

Además de narcotráfico, se vincula al grupo delictivo con actividades de huachicol, extorsión y tráfico de personas en Tabasco.

El exfuncionario de Teapa fue llevado a la Fiscalía Regional para rendir su declaración y determinar su estatus jurídico.

El 14 de octubre fue detenido Humberto Torres Camacho, alias “Beto Coca”, identificado como operador financiero y jefe de plaza de “La Barredora” en la región de La Chontalpa.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

