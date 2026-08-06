Cae grupo armado vinculado a ejecuciones en Tabasco

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    Cae grupo armado vinculado a ejecuciones en Tabasco
    Los integrantes del grupo armado son investigados por recientes hechos de violencia en el municipio de Centro, entre ellos ejecuciones. Cortesía

Elementos de los tres órdenes de gobierno, fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas en el fraccionamiento Bicentenario

VILLAHERMOSA, TAB.- En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de los tres órdenes de gobierno, las fuerzas federales y estatales detuvieron a ocho personas en el fraccionamiento Bicentenario en Villahermosa, Tabasco.

Los detenidos han sido identificados como Mitzy Amor “N”, Yulisa del Carmen “N”, José Alexander “N” (alias “El Cara Sexi”), Ramsés “N” (alias “El Flaco”), Abel Mario “N”, Isidro “N” (alias “El Chivo”, “La Trevi” o “El Greñas”), Daniel “N” (alias “El Piancha”) y Esteban “N” (alias “El Esquirla”).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernestina-godoy-detalla-pruebas-contra-angel-aguirre-por-desaparicion-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-FB22676443

Los integrantes de este grupo armado son investigados por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y su probable vinculación con recientes hechos de violencia en el municipio de Centro, entre ellos ejecuciones, la quema de vehículos y el ataque a tiendas OXXO.

VIOLENCIA EN LA ZONA CENTRO

Durante el despliegue policial se aseguraron envoltorios con marihuana y metanfetamina (cristal), artefactos conocidos como “ponchallantas”, botellas de vidrio con hidrocarburo empleadas como bombas molotov, así como una pistola marca Taurus con su cargador y cartuchos útiles.

De igual manera, se decomisaron cinco teléfonos celulares, cuatro mochilas escolares, dos bolsos de mano, una mariconera y tres motocicletas (una con reporte de robo, otra con el número de serie ilegible y una más de la marca Veloci).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/urgen-aguacateros-a-eu-reactivar-exportaciones-tras-freno-por-inseguridad-EB22676460

Tanto los imputados como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica, en el contexto de una serie de eventos violentos registrados en la zona durante lo que va del año, aunque las autoridades aún no precisan los casos específicos en los que habrían participado.

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