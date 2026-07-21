Localizan cuerpos desmembrados en ranchería Río Tinto de Centro, Tabasco

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    Localizan cuerpos desmembrados en ranchería Río Tinto de Centro, Tabasco
    Peritos y personal del Semefo de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el procesamiento de la escena. Cuartoscuro

Los habitantes de la zona hallaron los restos dispersos a la orilla de una carretera, informaron las autoridades

VILLAHERMOSA, TAB.- Los cuerpos desmembrados de dos personas fueron abandonados durante las primeras horas de este martes en la ranchería Río Tinto, tercera sección del municipio de Centro, Tabasco.

Los habitantes de la zona localizaron los restos dispersos a la orilla de la carretera y una cabeza a mitad de la vía de circulación, por lo que dieron aviso de inmediato a los números de emergencia.

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Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como primeros respondientes, quienes desplegaron un fuerte acordonamiento en el área.

Junto a las víctimas, cuya identidad aún se desconoce, fue localizada una lona con un mensaje de amenaza.

En el resguardo del perímetro colaboraron efectivos del Ejército Mexicano, mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de los restos para iniciar las investigaciones correspondientes.

BALEAN CASA DE REGIDORA DE TEMPOAL

Personas armadas atacaron el domicilio de una regidora y quemaron maquinaria en el municipio de Tempoal, ubicado en el norte de Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, el domicilio de la regidora del PT, Alma Arenas Ochoa fue baleado por sujetos desconocidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abaten-a-el-topo-en-colima-jefe-de-sicarios-del-cjng-FB22325055

Si bien no se reportaron personas heridas o fallecidas, hubo impactos de bala en la fachada del domicilio y en el vehículo de la funcionaria.

PEDIRÁ LICENCIA REGIDORA

Ante el hecho, la regidora solicitará licencia por un periodo de un mes, en tanto las autoridades investigan el ataque; en ese sentido, el líder estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, exigió a la Fiscalía General del Estado investigar y dar con los responsables.

En otro hecho, varios sujetos le prendieron fuego a maquinaria que realizaba distintos trabajos en la comunidad de Corozal; resultaron afectados una pipa, una aplanadora y un tractor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/familiares-de-dafne-zapata-exigen-avances-en-la-investigacion-frente-a-la-fiscalia-BB22324959

Elementos estatales, federales y castrenses acudieron al municipio para montar un fuerte operativo, sin que pudieran ser detenidos los agresores.

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