Comando asesina a tres personas en Tabasco

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    Comando asesina a tres personas en Tabasco
    Las autoridades correspondientes no han revelado las identidades de las víctimas ni han dado a conocer el posible móvil de la ejecución. Cuartoscuro

La noche del sábado, un comando fuertemente armado irrumpió de manera violenta en un domicilio del ejido Libertad

VILLAHERMOSA, TAB.- La noche del sábado un comando fuertemente armado irrumpió de manera violenta en un domicilio del ejido Libertad, segunda sección, en Villahermosa, y ejecutó a balazos a tres personas, entre ellas una mujer.

De acuerdo con los reportes oficiales y versiones difundidas en redes sociales, el grupo de agresores ingresó a la vivienda y abrió fuego de manera directa contra las víctimas para posteriormente darse a la fuga.

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Al sitio arribaron paramédicos con la intención de reanimar a los agredidos; sin embargo, las personas ya habían perdido la vida a causa de las graves heridas de bala.

SE DESCONOCE EL MÓVIL

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han revelado las identidades de las tres víctimas ni han dado a conocer el posible móvil de la ejecución.

Mientras tanto, en redes sociales y grupos de mensajería trascendió que los hoy fallecidos presuntamente ya habían sido amenazados en cartulinas halladas junto a cuerpos semanas atrás. No obstante, esta información no ha sido confirmada por las fuentes oficiales.

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Elementos de la Policía Municipal y de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona.

FISCALÍA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Por su parte, el personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias necesarias, realizó el retiro de los cuerpos y abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables.

Cabe señalar, que este triple homicidio se registra a escasos días de que fuerzas federales desplegaran en la entidad el “Operativo Enjambre”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exige-pan-a-fgr-transparentar-investigaciones-sobre-ruben-rocha-asegura-que-gobierno-prepara-su-regreso-KD22120318

Dicha estrategia derivó recientemente en la detención de seis mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal por su presunta vinculación en delitos de secuestro y extorsión.

Al respecto, el titular de la corporación, Alejandro Leal López, señaló que los capturados presuntamente formaban parte de la organización criminal conocida como “La Barredora”, cuyo conflicto interno ha desatado una fuerte ola de violencia en Tabasco desde finales de 2023.

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