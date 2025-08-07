Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Actos de investigación permitieron la detención del presunto, identificado como Bernabé ‘S’ sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa
MONTERREY, NL.- Cuando transportaba 200 kilos de marihuana ocultos entre pacas de paja, un hombre fue detenido en General Bravo, Nuevo León, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Actos de investigación permitieron la detención del presunto, identificado como Bernabé ‘S’ sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa a la altura del referido ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Cae en posesión de 130 kilos de marihuana en El Carmen, Nuevo León
El hombre viajaba en una unidad con placas de Guerrero y tras una revisión le encontraron 11 paquetes que contenían unos 200 kilos del enervante, los cuales los traía ocultos entre pacas de paja.
TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Nuevo León catea dos viviendas en Monterrey por delitos contra la salud
La detención se realizó el 4 de agosto y fue posible gracias a actos de investigación de la Policía Federal Ministerial (PFM).
La FGR informó que tanto el detenido como la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de la integración de la carpeta de investigación correspondiente.