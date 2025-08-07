Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Cuando transportaba 200 kilos de marihuana ocultos entre pacas de paja, un hombre fue detenido en General Bravo, Nuevo León, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Actos de investigación permitieron la detención del presunto, identificado como Bernabé ‘S’ sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa a la altura del referido ayuntamiento.

El hombre viajaba en una unidad con placas de Guerrero y tras una revisión le encontraron 11 paquetes que contenían unos 200 kilos del enervante, los cuales los traía ocultos entre pacas de paja.