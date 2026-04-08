Cae inversión física de Pemex un 77% en primer bimestre de 2026

Dicha cifra tocó su nivel más bajo desde 2008 en términos reales para un primer bimestre, de acuerdo con los datos de la misma dependencia y de los seguimientos presupuestales de Pemex.

En dicho periodo, la petrolera destinó a maquinaria, construcción y mantenimiento de infraestructura —que son clave para la exploración, producción y transformación de hidrocarburos— 20 mil 971 millones de pesos, de acuerdo con datos del informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el primer bimestre del año, la inversión física en Petróleos Mexicanos ( Pemex ) se desplomó 77 por ciento anual.

En 2026, la petrolera tiene planeado invertir 425 mil millones de pesos en producción y exploración, de los cuales se calcula que la iniciativa privada aportará 120 mil millones. Gonzalo Monroy, experto en energía y director de la consultora GMEC, consideró que no hay detalles de esa inversión y solo se quedó en un anuncio más del Gobierno que está lejos de materializarse.

Explicó que la falta de inversión evidencia varios aspectos: el primero tiene que ver con la paralización de los pagos a las compañías de servicios que realizan trabajos a Pemex, lo cual frena o ralentiza los proyectos de exploración y producción, explicó Monroy.

"A pesar de que se tienen pagos para proveedores con el programa que implementó Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), todavía están bastante cortos en el finiquito a las empresas. En diciembre tenía que salir un pago para proveedores, pero ya estamos en abril, lo cual quiere decir que van cuatro meses de retraso y, como resultado, las compañías están deteniendo sus trabajos, cerrando así ese círculo" , dijo en entrevista.

Añadió que, incluso en el caso de las obras en los campos que se adjudicaron a través de los contratos mixtos, no se conocen las inversiones ni el destino de los recursos que pagaron a Pemex.

"Y el principal problema es que todavía se usa a Pemex como una herramienta de balance fiscal. La mayor preocupación es reducir el déficit fiscal y para ello se tienen que hacer ajustes al presupuesto, y uno de los rubros que primero cortan es el de inversión. Esto afecta no solo al rubro de exploración y explotación, sino al mantenimiento de infraestructura", expuso.