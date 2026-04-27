FGR solicita emitir ficha roja a la Interpol para localizar a Erika ‘N’, suegra de Carolina Flores
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Carolina Flores Gómez, de 27 años de edad, fue asesinada a tiros en su departamento de la zona Polanco en CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió la expedición de la ficha roja de la Interpol para la detención de Erika María ‘N’, por el feminicidio de Carolina Flores en la Ciudad de México, quien se encuentra prófuga de la justicia desde el pasado 15 de abril, cuando asesinó con un arma de fuego a su nuera.
La exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años de edad, fue asesinada a tiros en su departamento de la zona Polanco de la CDMX, donde habitaba junto a su esposo Alejandro Sánchez Herrera, (quien presenció los hechos ) y su bebé de ocho meses de edad.
De acuerdo con el medio de comunicación N+, la petición fue enviada a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.
La ficha roja de Interpol es una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad en todo el mundo con el fin de localizar y detener a la persona para su extradición, entrega o acción judicial similar en el país que se le solicita.
VIDEO DEL CRIMEN
Erika María ‘N’, de 63 años, es la principal sospechosa y suegra de la víctima, su culpabilidad se le atribuye debido a un video del hecho que fue filtrado en redes sociales, en el que se le ve siguiendo a Carolina y después se escuchan doce disparos.
Tras el crimen, Alejandro ‘N’ confronta a su madre, mientras el bebé llora, a lo que la mujer responde: “Tu familia es mía, tú eres mío, ella no”, “Es que me hizo enojar” y “Tú eres mío y ella te robó”. La madre del esposo de Carolina huyó del lugar y se encuentra prófuga desde ese día.
Un día después, Alejandro ‘N’ acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) bajo el argumento de que priorizó el bienestar de su hija antes de presentarse antes de que se realizaran las investigaciones correspondientes.
Se especula que el móvil del crimen podría ser una inconformidad por la relación de la pareja.
Tanto la madre, como las amigas de Carolina han revelado que la reina de belleza y su suegra tenían problemas desde que anunció que estaba embarazada. A Reyna Gómez Molina le fue notificada del asesinato de su hija un día después de su muerte a lo que cuestionó a su yerno su actuar al permanecer en el departamento junto al cuerpo, pero ha afirmado no tener conflicto con el hombre.
Durante el fin de semana, se llevó a cabo una manifestación para exigir justicia para Carolina Flores en Ensenada, Baja California; la madre de la víctima hizo un llamado a Erika “N” para entregarse y enfrentar las consecuencias.