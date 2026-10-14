Cae “Wicho” en Mazatlán: operador de “Los Rugrats” ligado al Cártel del Pacífico

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    Cae “Wicho” en Mazatlán: operador de “Los Rugrats” ligado al Cártel del Pacífico
    Captura de José Luis “N”, alias “El Wicho” en Mazatlán, Sinaloa. DEFENSA

Autoridades detuvieron en Villa Unión a José Luis “N”, operador financiero clave del grupo criminal requerido en California por narcotráfico.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a José Luis “N”, alias “El Wicho”, en Sinaloa. El operativo se desplegó en la comunidad de Villa Unión, ubicada en el municipio de Mazatlán.

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”El Wicho” es identificado como un operador clave en la estructura financiera y logística de “Los Rugrats. Esta célula criminal funciona como un brazo armado y operativo vinculado al Cártel del Pacífico, alineado a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

¿POR QUÉ LO BUSCAN EN ESTADOS UNIDOS?

El detenido cuenta con una orden de aprehensión para su extradición a Estados Unidos. Autoridades del estado de California lo requieren para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Las investigaciones estadounidenses lo señalan por posesión de cocaína con fines de distribución. Su captura es considerada un golpe estratégico a las redes internacionales de financiamiento del narcotráfico.

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OPERATIVO EN VILLA UNIÓN

La captura se logró gracias a trabajos de inteligencia coordinados entre fuerzas federales y estatales. Las autoridades mantuvieron un despliegue de seguridad en el municipio de Mazatlán para concretar la aprehensión sin poner en riesgo a la población.

José Luis “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar su proceso legal. En las próximas horas se definirá la ruta jurídica para atender la solicitud de extradición presentada por el gobierno estadounidense.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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