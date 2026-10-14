Cae “Wicho” en Mazatlán: operador de “Los Rugrats” ligado al Cártel del Pacífico

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a José Luis “N”, alias “El Wicho”, en Sinaloa. El operativo se desplegó en la comunidad de Villa Unión, ubicada en el municipio de Mazatlán.

”El Wicho” es identificado como un operador clave en la estructura financiera y logística de “Los Rugrats”. Esta célula criminal funciona como un brazo armado y operativo vinculado al Cártel del Pacífico, alineado a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada.

¿POR QUÉ LO BUSCAN EN ESTADOS UNIDOS?

El detenido cuenta con una orden de aprehensión para su extradición a Estados Unidos. Autoridades del estado de California lo requieren para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Las investigaciones estadounidenses lo señalan por posesión de cocaína con fines de distribución. Su captura es considerada un golpe estratégico a las redes internacionales de financiamiento del narcotráfico.