Salario de entre 19 mil y 80 mil pesos para policías mejoró la seguridad en Chiapas, asegura gobernador Eduardo Ramírez

Durante La Mañanera del Pueblo , el mandatario explicó que su administración elevó en 55% los ingresos de los elementos de seguridad. El ajuste representa uno de los principales componentes de la estrategia presentada por el gobierno estatal.

El gobierno de Chiapas incrementó los salarios de sus policías como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en el estado. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que esta medida, acompañada de mayor inversión en equipamiento, ha contribuido a mejorar las condiciones de la corporación.

Ramírez Aguilar detalló que un policía raso o integrante de la Guardia Estatal recibe actualmente 19 mil 389 pesos mensuales. Antes del incremento, el sueldo era de 12 mil 926.36 pesos, por lo que el aumento modificó de manera significativa el ingreso de los elementos operativos.

COMANDANTES RECIBEN HASTA 80 MIL PESOS AL MES

El gobernador también dio a conocer los salarios de los mandos y elementos que forman parte de unidades especializadas. De acuerdo con su explicación, los comandantes de seguridad reciben 80 mil pesos mensuales, además de rendimiento.

“Los comandantes ganan 80 mil pesos más rendimiento”, destacó Ramírez Aguilar durante su exposición sobre las acciones implementadas en materia de seguridad.

Los integrantes del grupo táctico también cuentan con un salario superior al de los elementos operativos. El gobernador señaló que los 800 integrantes de esta unidad reciben 45 mil pesos mensuales, como parte de las condiciones establecidas para quienes realizan labores especializadas.

· Policía raso o Guardia Estatal: 19 mil 389 pesos mensuales

· Integrantes del grupo táctico: 45 mil pesos mensuales

· Comandantes de seguridad: 80 mil pesos mensuales más rendimiento

CHIAPAS BUSCA ESTAR ENTRE LAS POLICÍAS MEJOR PAGADAS

Eduardo Ramírez afirmó que, antes de los ajustes, Chiapas ocupaba el lugar 30 entre las policías peor pagadas del país. Según el gobernador, actualmente la entidad se encuentra en la posición 18 y la meta de su administración es colocar a la corporación dentro de las 10 mejor remuneradas a nivel nacional.

El mandatario vinculó la mejora salarial con el fortalecimiento de la estrategia de seguridad. La intención, explicó, es que los elementos cuenten con mejores condiciones económicas mientras desempeñan labores de vigilancia y atención a situaciones de riesgo.

La inversión también contempla recursos para infraestructura y equipamiento de seguridad. Ramírez Aguilar señaló que durante 2024 la Secretaría de Seguridad contó con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos destinada a salarios y equipo. De acuerdo con sus declaraciones, su administración duplicó posteriormente esa cantidad.

Entre los recursos incorporados mencionó un helicóptero artillado y blindado, 50 vehículos tácticos ligeros y drones utilizados para labores de inteligencia. Estos equipos forman parte de la estrategia que el gobierno estatal presentó junto con el aumento en las percepciones de los policías.

El gobernador sostuvo que la combinación de mejores salarios, capacitación, equipamiento y labores de inteligencia forma parte del modelo con el que su administración busca fortalecer a las instituciones de seguridad en Chiapas.