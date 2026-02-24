Caen colombiano y cómplice en vehículo robado en Monterrey, Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La unidad fue interceptada y se procedió a la detención de sus tripulantes, que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público
Monterrey, Nuevo León.- Un hombre de origen colombiano y un presunto cómplice fueron detenidos en posesión de una camioneta robada en Monterrey, Nuevo León.
Elementos de la Policía municipal se hicieron cargo de la detención tras ser captados por cámaras de monitoreo del C4.
TE PUEDE INTERESAR: Activan Operativo Muralla en Nuevo León tras hechos violentos en Reynosa, Tamaulipas
Los detenidos fueron identificados como José ‘A’, de 31 años y César Andres ‘R’, de 32 años originario de Colombia.
La detención se realizó a las 23:10 horas en las calles Colón y Cananea, de la colonia Pablo A. de la Garza.
Los sospechosos fueron detenidos después de que fueron monitoreados por las cámaras de vigilancia del C4 que captaron una camioneta Nissan Xtrail en color gris, con placas de circulación RMZ-276-B que contaba con reporte de robo desde el pasado 16 de febrero en la colonia Paseo del Seminario, en el ayuntamiento de Juárez.
TE PUEDE INTERESAR: NL: Se hacía pasar por turista para traficar metanfetamina en su auto
La unidad fue interceptada y se procedió a la detención de sus tripulantes, que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público que se encargará de deslindar responsabilidades.