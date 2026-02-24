Caen colombiano y cómplice en vehículo robado en Monterrey, Nuevo León

México
/ 24 febrero 2026
    Un hombre de origen colombiano y un presunto cómplice fueron detenidos en posesión de una camioneta robada en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

La unidad fue interceptada y se procedió a la detención de sus tripulantes, que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre de origen colombiano y un presunto cómplice fueron detenidos en posesión de una camioneta robada en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Policía municipal se hicieron cargo de la detención tras ser captados por cámaras de monitoreo del C4.

Los detenidos fueron identificados como José ‘A’, de 31 años y César Andres ‘R’, de 32 años originario de Colombia.

La detención se realizó a las 23:10 horas en las calles Colón y Cananea, de la colonia Pablo A. de la Garza.

CORTESÍA

Los sospechosos fueron detenidos después de que fueron monitoreados por las cámaras de vigilancia del C4 que captaron una camioneta Nissan Xtrail en color gris, con placas de circulación RMZ-276-B que contaba con reporte de robo desde el pasado 16 de febrero en la colonia Paseo del Seminario, en el ayuntamiento de Juárez.

La unidad fue interceptada y se procedió a la detención de sus tripulantes, que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público que se encargará de deslindar responsabilidades.

