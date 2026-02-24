Caen colombiano y cómplice en vehículo robado en Monterrey, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre de origen colombiano y un presunto cómplice fueron detenidos en posesión de una camioneta robada en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Policía municipal se hicieron cargo de la detención tras ser captados por cámaras de monitoreo del C4.

Los detenidos fueron identificados como José ‘A’, de 31 años y César Andres ‘R’, de 32 años originario de Colombia.

La detención se realizó a las 23:10 horas en las calles Colón y Cananea, de la colonia Pablo A. de la Garza.