$!Caen tres presuntos narcomenudistas con 300 dosis de droga, en Nuevo León

Ante el reporte de sujetos que ofrecían sustancias ilícitas a los ciudadanos en plena vía pública, elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de tres hombres en posesión de más de 300 dosis de droga, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Linda Vista, en el ayuntamiento de Guadalupe.

DETECTAN VEHÍCULO QUE CONCORDABA CON REPORTE

La detención se logró cuando los uniformados se percataron de la presencia de un automóvil KIA que cumplían con las características del reporte que tenían.

A la altura de la calle Vista Regia solicitaron al conductor de la unidad que detuviera la marcha.

Los ocupantes del vehículo se identificaron como: David “N”, de 26 años; César “N”, de 35 años y Cristóbal “N”, de 25 años.