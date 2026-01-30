Caen tres presuntos narcomenudistas con 300 dosis de droga, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 enero 2026
    Caen tres presuntos narcomenudistas con 300 dosis de droga, en Nuevo León
    Fuerza Civil y la AEI arrestaron a tres hombres en Guadalupe tras un reporte ciudadano; les aseguraron más de 300 dosis de presunta marihuana, cristal y cocaína. Fotos: cortesía

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a tres hombres en la colonia Linda Vista, en Guadalupe

Ante el reporte de sujetos que ofrecían sustancias ilícitas a los ciudadanos en plena vía pública, elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de tres hombres en posesión de más de 300 dosis de droga, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Linda Vista, en el ayuntamiento de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Nuevo León a integrantes de una banda que robaba cajas fuertes a negocios en Saltillo

DETECTAN VEHÍCULO QUE CONCORDABA CON REPORTE

La detención se logró cuando los uniformados se percataron de la presencia de un automóvil KIA que cumplían con las características del reporte que tenían.

A la altura de la calle Vista Regia solicitaron al conductor de la unidad que detuviera la marcha.

Los ocupantes del vehículo se identificaron como: David “N”, de 26 años; César “N”, de 35 años y Cristóbal “N”, de 25 años.

$!Caen tres presuntos narcomenudistas con 300 dosis de droga, en Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Hallan cuerpo de víctima de desaparición en cateo a locales del Penny Riel, en Monterrey

DETENIDOS TRANSPORTABAN DIVERSAS DROGAS

Entre sus pertenencias los jóvenes traían 145 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 117 con una sustancia sólida granulada similar al cristal y 73 con una sustancia parecida a la cocaína en piedra.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Drogas
Narcomenudeo

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League