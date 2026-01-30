Caen tres presuntos narcomenudistas con 300 dosis de droga, en Nuevo León
Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a tres hombres en la colonia Linda Vista, en Guadalupe
Ante el reporte de sujetos que ofrecían sustancias ilícitas a los ciudadanos en plena vía pública, elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de tres hombres en posesión de más de 300 dosis de droga, en Nuevo León.
Los hechos se registraron en la colonia Linda Vista, en el ayuntamiento de Guadalupe.
DETECTAN VEHÍCULO QUE CONCORDABA CON REPORTE
La detención se logró cuando los uniformados se percataron de la presencia de un automóvil KIA que cumplían con las características del reporte que tenían.
A la altura de la calle Vista Regia solicitaron al conductor de la unidad que detuviera la marcha.
Los ocupantes del vehículo se identificaron como: David “N”, de 26 años; César “N”, de 35 años y Cristóbal “N”, de 25 años.
DETENIDOS TRANSPORTABAN DIVERSAS DROGAS
Entre sus pertenencias los jóvenes traían 145 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 117 con una sustancia sólida granulada similar al cristal y 73 con una sustancia parecida a la cocaína en piedra.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.