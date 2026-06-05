$!‘Caiga quien caiga’: Alejandro Armenta promete investigar explosión de pipas de gas en Tepeaca

Una explosión registrada la mañana de este jueves en una bodega donde se almacenaban cuatro cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, dejó tres personas lesionadas y provocó la evacuación de miles de personas, entre estudiantes, personal educativo, pacientes hospitalarios y habitantes de la zona. El incidente movilizó a corporaciones de emergencia de los tres niveles de gobierno, además de personal militar y de la Marina. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acudió al lugar para supervisar las acciones de atención y confirmó que no se reportaron personas fallecidas.

La detonación ocurrió alrededor de las 9:53 horas en un inmueble utilizado para el almacenamiento de autotanques y cisternas de GLP. Tras la explosión, una columna de humo y fuego se elevó más de 15 metros sobre la zona urbana, generando alarma entre la población y obligando a activar protocolos de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el siniestro. EVACUAN ESCUELAS, HOSPITAL Y VIVIENDAS CERCANAS A LA EXPLOSIÓN DE CUATRO PIPAS Debido a la cercanía del inmueble con diversos centros educativos y de salud, las autoridades ordenaron una evacuación preventiva en el área. Entre los inmuebles desalojados se encuentra el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, donde aproximadamente dos mil personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo, fueron retiradas de las instalaciones. También fueron evacuados el Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria 2 de Octubre y habitantes de las colonias cercanas al punto de la explosión. Las autoridades informaron que la evacuación se realizó de manera preventiva para reducir riesgos mientras se desarrollaban las labores de control y enfriamiento de las unidades involucradas. Durante una declaración ante medios de comunicación, Alejandro Armenta explicó que las imágenes difundidas en redes sociales correspondían precisamente a las maniobras de evacuación. “Los videos que ustedes ven en las redes sociales son del momento cuando ellos estaban operando la salida y la evacuación de los niños de las escuelas, los jóvenes de la preparatoria y los pacientes”, señaló.

EJECUTAN AMPLIO DESPLIEGUE DE CUERPOS DE EMERGENCIA TRAS EXPLOSIÓN DE CUATRO PIPAS DE GAS EN TEPEACA En la zona participaron elementos de diversas corporaciones estatales, municipales y federales. De acuerdo con información oficial, acudieron 25 integrantes de la Coordinación General de Protección Civil estatal, 29 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y cinco integrantes de Protección Civil municipal. Asimismo, se desplegaron bomberos, policías, personal del Ejército Mexicano, integrantes de la Secretaría de Marina y agentes ministeriales para apoyar las tareas de atención y seguridad. Las autoridades implementaron cierres viales y restringieron el acceso a la zona afectada mientras continúan las labores de enfriamiento de los autotanques y la evaluación de riesgos. Durante las inspecciones también fue detectada una instalación cercana donde había otras pipas de gas, por lo que personal especializado realiza revisiones para descartar riesgos adicionales. TRES PERSONAS RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA TRAS EXPLOSIÓN DE PIPAS DE GAS El gobernador confirmó que tres personas resultaron lesionadas durante el incidente y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. “Las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas. Yo tengo datos aquí de tres personas lesionadas. Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo”, declaró. Armenta explicó que desde los primeros minutos posteriores a la explosión se desplegó personal especializado para atender la emergencia. “Desde el primer momento del incidente, de la explosión, el Coronel Bernabé, director de Protección Civil, se trasladó junto con Pemex”, indicó. El mandatario estatal reiteró que hasta el momento no se han registrado víctimas mortales.

FISCALÍA INVESTIGARÁ CAUSAS Y POSIBLES RESPONSABILIDADES Durante su visita al lugar, el gobernador informó que la investigación sobre el origen de la explosión quedará a cargo de las autoridades ministeriales. Armenta señaló que se analizarán las condiciones de operación de la instalación y las posibles responsabilidades derivadas del incidente. “Yo quiero ayudarlos, es mi obligación, pero aquí hay complicidades. Voy a investigar con la Fiscalía a fondo y caiga quien caiga, con las responsabilidades que correspondan”, expresó ante habitantes de la zona. Asimismo, indicó que el gobierno estatal brindará apoyo en caso de que se identifiquen daños materiales derivados de la explosión. “Si hay afectaciones, las atendemos. Tengan la plena seguridad de que no va a haber impunidad. Desde que estoy en el gobierno del estado, yo no he permitido impunidad. Por eso estoy aquí. Estamos para protegerlos. No están solos”, afirmó. CONTINÚAN LABORES DE CONTROL Y EVALUACIÓN La Coordinación General de Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada del perímetro de seguridad mientras continúan las labores de control, enfriamiento e inspección de las instalaciones involucradas. Las autoridades mantienen activos los operativos de supervisión para garantizar que no existan riesgos adicionales para la población y determinar las condiciones en que operaba la bodega donde ocurrió la explosión.

El Gas Licuado de Petróleo es un combustible altamente inflamable utilizado de forma amplia en hogares, comercios e industrias. Debido a sus características, las autoridades aplican protocolos especiales de seguridad cuando se presentan incidentes relacionados con su almacenamiento o transporte. La Fiscalía y las instancias de Protección Civil continuarán con las investigaciones para establecer las causas que provocaron la explosión registrada en Tepeaca y determinar si existieron irregularidades en la operación de la instalación afectada.

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