Califican ciudadanos como positivo operativo contra 'El Mencho': De Las Heras

México
24 febrero 2026
    Califican ciudadanos como positivo operativo contra ‘El Mencho’: De Las Heras
    El golpe contra el CJNG representó un viraje en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Cuartoscuro

Encuesta muestra que mexicanos otorgaron una calificación promedio de 8.3 a la acción militar en donde fue abatido el capo del CJNG

La percepción ciudadana sobre la presidenta Claudia Sheinbaum registró una mejora significativa tras el operativo federal en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de De Las Heras Demotecnia, levantada el 23 de febrero de 2026, ocho de cada 10 mexicanos estaban enterados del operativo realizado el fin de semana por el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas. El estudio revela un alto nivel de conocimiento público sobre la acción de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Sepulta caída del ‘Mencho’ estrategia ‘Abrazos, no balazos’; ven expertos viraje en seguridad

En cuanto a la evaluación del operativo, la mayoría de los encuestados le otorgó calificaciones sobresalientes. El 35 por ciento lo calificó con 8 o 9, mientras que 34 por ciento le dio la máxima nota de 10. El promedio general fue de 8.3, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva sobre la estrategia y ejecución del despliegue federal. Solo 8 por ciento lo evaluó con calificaciones entre 0 y 5.

El impacto político también fue medido. Según los resultados, para el 55 por ciento de los entrevistados la opinión que tenían de Sheinbaum mejoró después del operativo; 28 por ciento señaló que su percepción se mantiene igual de bien, mientras que únicamente 8 por ciento afirmó que empeoró.

La encuesta, de carácter telefónico y aplicada a nivel nacional a personas mayores de 18 años con línea fija, confirma que el operativo no solo tuvo repercusiones en materia de seguridad, sino también en el terreno político, fortaleciendo la imagen presidencial en un contexto de alta atención pública.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Nunca!’: Sheinbaum rechaza ‘calderonizar’ tras operativo en Jalisco contra ‘El Mencho’

Este domingo, fuerzas federales realizaron un fuerte operativo en Tapalpa, Jalisco, en donde murió “El Mencho”, considerado como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, quien encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación.

