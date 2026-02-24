‘¡Nunca!’: Sheinbaum rechaza ‘calderonizar’ tras operativo en Jalisco contra ‘El Mencho’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno no ha cambiado, luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco por fuerzas federales.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria rechazó que su administración vaya a “calderonizar”, ante críticas de la oposición por el operativo armado y señalamientos de que se terminó la política de “abrazos” y ahora son “balazos”.

TE PUEDE INTERESAR: México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025

“¡Nunca! ¡Imagínense! ¡Qué diría: Dios nos libre!. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del Ejército y responde, y en el traslado fallece (‘El Mencho’)”, declaró.

Sheinbaum afirmó que su gobierno no actuará fuera de la ley y contrastó su actuación con la del expresidente Felipe Calderón. “Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró”, dijo, y añadió que en ese momento “el uso de las fuerzas armadas no era legal”.

TE PUEDE INTERESAR: Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufre ataque a balazos; confirman muerte de su hijo

La Presidenta reiteró su crítica al exmandatario panista, al señalar que “operó como presidente ilegítimo, porque llegó con un fraude”, y sostuvo que en su administración “el objetivo nunca fue ultimar a una persona”, sino ejecutar una detención con orden de aprehensión, en un contexto en el que las fuerzas federales, dijo, fueron atacadas.

“No hay nada que haya cambiado. Claro, pues era un miembro de la delincuencia muy relevante (‘El Mencho’), pero no ha cambiado la estrategia, la estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra Constitución”, expresó, al referirse a los ejes de su política: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación, y coordinación.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a chofer de tráiler y detienen a sospechoso en Vallecillo, NL

Sheinbaum sostuvo que operativos de este tipo “pueden generar estas circunstancias”, pero aseguró que la prioridad de su gobierno es “la paz, no la guerra”, como diferencia central en su enfoque de seguridad.

La mandataria también se refirió a expresiones musicales vinculadas con la violencia, al señalar que “también depende de los cantantes que cantan narcocorridos y otros géneros” relacionados con la situación del país, y recalcó que su objetivo es que las juventudes mexicanas no vean en la delincuencia una opción de vida “porque es una opción de muerte”.