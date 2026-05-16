Calla jueza NL tras liberar a acusados de huachicol y ser miembros del Cártel del Noreste

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    Calla jueza NL tras liberar a acusados de huachicol y ser miembros del Cártel del Noreste
    Padrón Banda confirmó que hoy a las 14:00 horas se llevará a cabo la audiencia contra “Titán”. REFORMA

Según fuentes, Padrón Banda, quien apareció en los “acordeones” promovidos por el Gobierno de Samuel García en la pasada elección judicial, resolvió que las tres detenciones fueron ilegales

Tras revelarse ayer que dejó en libertad a tres de los cuatro detenidos el fin de semana pasado en cateos de fuerzas federales a inmuebles Monterrey y San Pedro, María de los Ángeles Padrón Banda, jueza penal federal en Nuevo León, declinó hablar sobre el hecho al asegurar que se trata de un caso en proceso.

Además, la juzgadora confirmó que hoy se llevará a cabo la audiencia en la que determinará si es vinculado a proceso José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, único capturado al que Padrón Banda dejó en prisión preventiva y es señalado como cabecilla de un grupo del Cártel del Noreste (CDN) dedicado al huachicol.

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La jueza liberó a Jesse Uresti Canto, de 35 años, detenido el domingo pasado en su residencia en Valle de San Ángel, en San Pedro; Juan de Dios Saavedra Orozco, de 29 aÑos, presunto escolta capturado con Uresti ese mismo dÍa, y Rosario Flores Alemán, de 41 años, supuesta pareja del “Titán”, ambos arrestados el sábado la Colonia Portal del Huajuco, en Monterrey.

Según fuentes, Padrón Banda, quien apareció en los “acordeones” promovidos por el Gobierno de Samuel García en la pasada elección judicial, resolvió que las tres detenciones fueron ilegales, pero la juzgadora rechazó ayer hablar sobre las liberaciones.

“Como es un asunto que todavía está pendiente por resolverse”, dijo, “usted sabe que, conforme al sigilo que debemos de tener en este tipo de asuntos delicados, la verdad es que no puedo emitir alguna opinión en este momento”.

Como ya se había adelantado, Padrón Banda confirmó que hoy a las 14:00 horas se llevará a cabo la audiencia contra “Titán”, cuya captura fue la única mencionada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, en la conferencia mañanera del lunes de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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