Cámara de Diputados avala comparecencia de Víctor Hugo Carvente, contralor del INE

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    Cámara de Diputados avala comparecencia de Víctor Hugo Carvente, contralor del INE
    “Va a comparecer en los próximos días ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y ante la propia Junta de Coordinación Política”, declaró Ricardo Monreal. Cortesía

La Jucopo lo citará para que informe sobre las presuntas irregularidades en contrataciones públicas al interior del órgano electoral

CDMX.- Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) aprobaron citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), para que informe sobre las presuntas irregularidades en contrataciones públicas al interior del órgano electoral.

Así lo informó este martes el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

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“La mayoría ha propuesto aceptar la comparecencia del OIC, de la persona titular del órgano interno de control. Va a comparecer en los próximos días ante la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y ante la propia Junta de Coordinación Política. Entonces, lo hemos aceptado”, expuso.

MORENA NO SOLAPARÁ A NADIE, ASEGURA MONREAL

Monreal Ávila dijo que Morena no va a solapar a nadie, por lo que la mayoría legislativa no se opuso a la rendición de cuentas del contralor.

“Pensaría casi todo mundo que nos íbamos a oponer, que la mayoría se opondría a que comparezcan este tipo de personas que se encargan de la contraloría. No lo vamos a hacer, ni en este ni en otros casos. La transparencia es lo que más conviene al país y por eso, lo que ellos tengan que decir o señalar, lo podrán hacer aquí ante las comisiones respectivas y ante la propia Junta de Coordinación Política”, detalló.

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El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, señaló que la fecha aún está por definirse, pero se busca que se realice esta misma semana.

RECHAZA “DADOS CARGADOS” EN DESIGNACIÓN DE NUEVA PRESIDENCIA DEL INE

Sobre la selección del comité técnico evaluador para designar a la nueva presidencia del INE, aseguró que no habrá dados cargados.

“No, nunca ha habido dados cargados y nosotros podemos garantizar el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que garantiza a todos y a todas que se cumpla con la ley y con la Constitución y así va a ser ahora, no habrá excepción”, sentenció.

Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE

Finalmente, reconoció que ya existe un proyecto de convocatoria que se revisará hoy mañana, y será el próximo martes cuando se discuta la convocatoria y comience el análisis de perfiles para integrar el Comité de Evaluación.

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