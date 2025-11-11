Cámara de Diputados avalan 9 dictámenes: agresores no podrán tener cargos públicos, entre otros temas

México
11 noviembre 2025
    Cámara de Diputados avalan 9 dictámenes: agresores no podrán tener cargos públicos, entre otros temas
    Cámara de Diputados avalan 9 dictámenes: agresores no podrán tener cargos públicos y más

Entre los dictámenes, destacaron reformas a favor del cuidado ambiental y de la biodiversidad de México, junto con otros temas sociales

El 11 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con unanimidad, un total de 9 dictámenes.

Se informó que las reformas avaladas por consenso fue que el 11 de diciembre será Día Nacional de la Talavera, al igual que el 4 de noviembre será Día Nacional de la Mujeres Afromexicanas.

La mujer afromexicana debe de ser revalorada, visibilizada y reconocer sus derechos humanos, laborales, educativos y culturales. Se eligió la fecha del 04 de noviembre en honor de Catalina de los Reyes, mujer oriunda de Oaxaca, quien fue tratada de manera discriminatoria, despojada de su propiedad y quien ganó un 04 de noviembre de 1675, significando la lucha de la mujer afromexicana en defensa de sus derechos’argumentó la diputada de Morena, Rosa María Castro Salinas.

También se estableció una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La diputada, Xochitl Nashielly Zagal Ramírez, explicó que la reforma establece un cumplimiento, obligatorio, por parte del Gobierno de México al Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de Biodiversidad.

Posteriormente, quedó avalada la reforma a la Ley General de Salud; se explicó que la iniciativa estableció a la salud mental como un derecho humano y un eje transversal de la política pública. Por su parte, se avaló una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, para impulsar el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas en sembradíos y ganadería nacional.

Se informó que también se hizo una modificación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la intención de fortalecer la gestión de materiales y posibles riesgos.

En materia de turismo, se aprobó una reforma para garantizar la apertura a personas con discapacidad; se realizarán políticas públicas para la Ley General de Turismo.

En tres horas, las previas reformas se establecieron. Una de las finales en ser aprobadas por el pleno, hasta el momento, tiene la intención de promover la participación y colaboración de los sectores públicos, al igual que privados, en la captura del dióxido de carbono.

Otra de las últimas fue una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenir que gente, con cargos de agresión de género, tenga cargos de poder.

Las minutas serán turnadas al Senado de la República.

Con información de El Universal

